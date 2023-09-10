Обстрел волонтеров в Донецкой области: Зеленский подтвердил гибель иностранцев
Сегодня, 10 сентября, российские оккупанты возле города Часов Яр в Донецкой области обстреляли машину иностранных волонтеров. В результате есть погибшие.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский и подтвердил такую информацию.
Атака россиян
"Прямое попадание из ПТРК. По состоянию на данный момент точно известно, что погиб канадец Энтони Игнат. К сожалению, предположительно тоже погибла испанка Эмма Игуаль. Мои соболезнования родным… Еще двое волонтеров доставлены в больницы Днепра. Это гражданин Германии Мавик Рубен и гражданин Швеции Йохан Матиас, им предоставляется необходимая помощь", — отметил он.
Остановить террор РФ
По его словам, такое очередное военное преступление РФ еще раз доказывает, что война в Украине "близка для всех в мире".
"Этот российский обстрел опять-таки подтверждает, насколько близка война против Украины для всех в мире, кто действительно ценит человеческую жизнь и кто считает общей моральной обязанностью человечества остановить террор и победить зло", — добавил глава государства.
Известно, что четверо волонтеров ехали в село Ивановское микроавтобусом, чтобы оценить потребности мирных жителей. В районе Часового Яра авто попало под российский обстрел. В результате прямого попадания транспортное средство перевернулось и загорелось.
Напомним, в пятницу, 8 сентября, ракета оккупантов попала в админздание в Кривом Роге. В результате атаки террористов погиб полицейский.