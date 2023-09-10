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Обстрел волонтеров в Донецкой области: Зеленский подтвердил гибель иностранцев

10 сентября 2023 22:26
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Обстрел волонтеров в Донецкой области: Зеленский подтвердил гибель иностранцев
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео главы государства
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня, 10 сентября, российские оккупанты возле города Часов Яр в Донецкой области обстреляли машину иностранных волонтеров. В результате есть погибшие.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский и подтвердил такую информацию.

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"Прямое попадание из ПТРК. По состоянию на данный момент точно известно, что погиб канадец Энтони Игнат. К сожалению, предположительно тоже погибла испанка Эмма Игуаль. Мои соболезнования родным… Еще двое волонтеров доставлены в больницы Днепра. Это гражданин Германии Мавик Рубен и гражданин Швеции Йохан Матиас, им предоставляется необходимая помощь", — отметил он.

Остановить террор РФ

По его словам, такое очередное военное преступление РФ еще раз доказывает, что война в Украине "близка для всех в мире".

"Этот российский обстрел опять-таки подтверждает, насколько близка война против Украины для всех в мире, кто действительно ценит человеческую жизнь и кто считает общей моральной обязанностью человечества остановить террор и победить зло", — добавил глава государства.

Известно, что четверо волонтеров ехали в село Ивановское микроавтобусом, чтобы оценить потребности мирных жителей. В районе Часового Яра авто попало под российский обстрел. В результате прямого попадания транспортное средство перевернулось и загорелось.

Напомним, в пятницу, 8 сентября, ракета оккупантов попала в админздание в Кривом Роге. В результате атаки террористов погиб полицейский.

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