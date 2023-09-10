Окупанти обстріляли авто з іноземними волонтерами: є загиблий

Іноземні волонтери. Фото: instagram.com/road2relief_ua

Російські окупанти обстріляли автомобіль з іноземними волонтерами, які їхали поблизу Часового Яру Донецької області. Внаслідок атаки РФ один з них загинув.

Про це повідомляє організація Road2Relief.

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Обстріл авто з волонтерами

Організація пише, що четверо волонтерів їхали до села Іванівське мікроавтобусом, щоб оцінити потреби мирних жителів. В районі Часового Яру авто потрапило під російський обстріл. Внаслідок прямого влучання транспортний засіб перекинувся та загорівся.

В автомобілі були:

німецький медичний волонтер Рубен Мавік;

шведський волонтер Йохан Матіас Тир;

волонтер з Канади Ентоні "Тонко" Ігнат;

іспанська волонтерка і директорка організації Road2Relief Емма Ігуаль.

Організація підтвердила загибель Ентоні Ігната. Рубен Мавік й Матіас Тир отримали важкі осколкові поранення й опіки. Наразі вони перебувають в лікарні у стабільному стані.

Емма Ігуаль вважається зниклою безвісти.

Що відомо про загиблого волонтера

Ентоні "Тонко" Ігнат був громадянином Канади й мав словацьке походження. Він мешкав у провінції Онтаріо, де працював різноробочим. Чоловікові було 58 років.

Минулого року волонтер продав свою вантажівку та переїхав до України, щоб допомагати людям.

"Новини про те, що у вас відбувається, вразили мене у саме серце. Мої батьки родом зі Словаччини. Там мені не довелося побувати, але вона зовсім поруч. Тож і до України в мене теплі почуття. Тому я тут і допомагаю, чим можу", — казав волонтер.

Нагадаємо, у суботу, 9 вересня, російські терористи обстріляли п'ять населених пунктів на Донеччині. За фактами вбивства трьох та поранення шістьох людей правоохоронці розпочали розслідування.

Також ми писали, що російські війська завдали ударів по 24 містах та селах Запорізької області. Загалом було зафіксовано 96 влучань.

Додамо, сьогодні вночі, 10 вересня, російські окупанти атакували дронами Київ. Внаслідок цього травмовано чотирьох людей.