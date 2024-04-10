Обстріли України — Зеленський подякував рятувальникам та енергетикам
Російські війська кожного дня обстрілюють Україну, знищуючи цивільну інфраструктуру. Президент України Володимир Зеленський у середу, 10 квітня, подякував рятувальникам, енергетикам та ремонтним бригадам за відновлення життя після атак.
Про це Зеленський заявив в Telegram.
Відновлення після обстрілів
Президент подякував усім, хто працює після російських обстрілів, допомагає людям, розбирає завали та відновлює нормальне життя.
"Усі наші рятувальники ДСНС України, енергетики, ремонтні бригади. Кожному й кожній, хто береже нормальність життя, я дякую", — наголосив він.
Нагадаємо, у Костянтинівці на Донеччині з-під завалів будинку дістали тіла жінки та дитини. Кількість жертв внаслідок обстрілу зросла до трьох.
Також ми писали, що 6 квітня російські загарбники обстріляли 13 населених пунктів Донецької області. Внаслідок цього були поранені семеро мирних жителів.
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