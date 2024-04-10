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Обстріли України — Зеленський подякував рятувальникам та енергетикам

10 квітня 2024 13:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Обстріли України — Зеленський подякував рятувальникам та енергетикам
Енергетики. Фото: Telegram/Зеленський
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська кожного дня обстрілюють Україну, знищуючи цивільну інфраструктуру. Президент України Володимир Зеленський у середу, 10 квітня, подякував рятувальникам, енергетикам та ремонтним бригадам за відновлення життя після атак.

Про це Зеленський заявив в Telegram.

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Президент подякував усім, хто працює після російських обстрілів, допомагає людям, розбирає завали та відновлює нормальне життя.

"Усі наші рятувальники ДСНС України, енергетики, ремонтні бригади. Кожному й кожній, хто береже нормальність життя, я дякую", — наголосив він.

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Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС
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Рятувальник на місці удару. Фото: ДСНС
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Енергетики відновлюють світло. Фото: ДСНС
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Рятувальник на місці удару. Фото: ДСНС
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Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС
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Енергетик на місці удару. Фото: Telegram/Зеленський
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Енергетики відновлюють світло. Фото: Telegram/Зеленський
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Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС
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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, у Костянтинівці на Донеччині з-під завалів будинку дістали тіла жінки та дитини. Кількість жертв внаслідок обстрілу зросла до трьох. 

Також ми писали, що  6 квітня російські загарбники обстріляли 13 населених пунктів Донецької області. Внаслідок цього були поранені семеро мирних жителів.

Володимир Зеленський
ДСНС
Укренерго
рятувальники
ДТЕК
війна в Україні
енергетика

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