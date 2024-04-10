Обстрелы Украины — Зеленский поблагодарил спасателей и энергетиков

Энергетики. Фото: Telegram/Зеленский

Российские войска каждый день обстреливают Украину, уничтожая гражданскую инфраструктуру. Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 10 апреля, поблагодарил спасателей, энергетиков и ремонтные бригады за восстановление жизни после атак.

Об этом Зеленский заявил в Telegram.

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Президент поблагодарил всех, кто работает после российских обстрелов, помогает людям, разбирает завалы и восстанавливает нормальную жизнь.

"Все наши спасатели ГСЧС Украины, энергетики, ремонтные бригады. Каждому и каждой, кто бережет нормальность жизни, я благодарю", — подчеркнул он.

Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС

Энергетики восстанавливают свет. Фото: ГСЧС

Спасатель на месте удара. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС

Энергетик на месте удара. Фото: Telegram/Зеленский

Энергетики восстанавливают свет. Фото: Telegram/Зеленский

Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС

Скриншот поста Зеленского

Напомним, в Константиновке Донецкой области из-под завалов дома извлекли тела женщины и ребенка. Число жертв в результате обстрела возросло до трех.

Также мы писали, что 6 апреля российские захватчики обстреляли 13 населённых пунктов Донецкой области. В результате были ранены семеро мирных жителей.