Обстрелы Украины — Зеленский поблагодарил спасателей и энергетиков
Российские войска каждый день обстреливают Украину, уничтожая гражданскую инфраструктуру. Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 10 апреля, поблагодарил спасателей, энергетиков и ремонтные бригады за восстановление жизни после атак.
Об этом Зеленский заявил в Telegram.
Восстановление после обстрелов
Президент поблагодарил всех, кто работает после российских обстрелов, помогает людям, разбирает завалы и восстанавливает нормальную жизнь.
"Все наши спасатели ГСЧС Украины, энергетики, ремонтные бригады. Каждому и каждой, кто бережет нормальность жизни, я благодарю", — подчеркнул он.
Напомним, в Константиновке Донецкой области из-под завалов дома извлекли тела женщины и ребенка. Число жертв в результате обстрела возросло до трех.
Также мы писали, что 6 апреля российские захватчики обстреляли 13 населённых пунктов Донецкой области. В результате были ранены семеро мирных жителей.
Читайте Новини.LIVE!