Глава КМВА рассказал о последствиях ночной воздушной тревоги в Киеве

Ракета взлетает. Фото: УНИАН

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко отметил, что это уже седьмая воздушная атака на столицу с начала мая. По предварительной информации, к полуночи оккупанты запустили в воздушное пространство вокруг столицы дроны-разведчики, вероятнее всего, для того, чтобы выявить позиции ПВО.

Об этом он написал в Telegram.

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"Все БПЛА, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены на дальних подступах. После полуночи была воздушная тревога, связанная с атакой вероятно крылатых ракет, запущенных из стратегических бомбардировщиков из Каспийского направления! Но в воздушном пространстве вокруг столицы таких крылатых ракет зафиксировано не было", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, разрушений и раненых в Киеве нет. Данные оперативного сведения обновляются и уточняются.

Также глава КМВА призывает соблюдать правила безопасности при объявлении воздушной тревоги.

Напомним, что 13 мая на фоне охватившей Украину масштабной воздушной тревоги в Харькове раздались взрывы. Это произошло примерно в полночь.

Также мы сообщали, что 14 мая враг продолжает терроризировать мирное население Украины. Так, зафиксирован запуск ракет из Каспийского моря в направлении Украины.

Добавим, что в населенном пункте Республика, расположенный недалеко от Мариуполя, был зафиксирован "прилет". По предварительной информации, погибли около 50 российских оккупантов.