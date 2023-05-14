Глава КМВА рассказал о последствиях ночной воздушной тревоги в Киеве
Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко отметил, что это уже седьмая воздушная атака на столицу с начала мая. По предварительной информации, к полуночи оккупанты запустили в воздушное пространство вокруг столицы дроны-разведчики, вероятнее всего, для того, чтобы выявить позиции ПВО.
Об этом он написал в Telegram.
Ночная атака на Киев 14 мая
"Все БПЛА, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены на дальних подступах. После полуночи была воздушная тревога, связанная с атакой вероятно крылатых ракет, запущенных из стратегических бомбардировщиков из Каспийского направления! Но в воздушном пространстве вокруг столицы таких крылатых ракет зафиксировано не было", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, разрушений и раненых в Киеве нет. Данные оперативного сведения обновляются и уточняются.
Также глава КМВА призывает соблюдать правила безопасности при объявлении воздушной тревоги.
Напомним, что 13 мая на фоне охватившей Украину масштабной воздушной тревоги в Харькове раздались взрывы. Это произошло примерно в полночь.
Также мы сообщали, что 14 мая враг продолжает терроризировать мирное население Украины. Так, зафиксирован запуск ракет из Каспийского моря в направлении Украины.
Добавим, что в населенном пункте Республика, расположенный недалеко от Мариуполя, был зафиксирован "прилет". По предварительной информации, погибли около 50 российских оккупантов.