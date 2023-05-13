Під Маріуполем стався "прильот" у будівлю, де перебували окупанти
У населеному пункті Республіка, який розташований неподалік Маріуполя, було зафіксовано "прильот". За попередньою інформацією, загинули близько 50 російських окупантів.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Прильот" під Маріуполем
За словами Андрющенка, атака відбулася на будівлю клубу, де перебували російські загарбники. Він також розповів, що колаборанти в місті скаржаться на те, що цивільні допомагають ЗСУ ліквідовувати окупантів.
"Близько 50 "хороших русских" стали поруч з Кобзоном на парад крейсера "Москва", — додав Андрющенко.
Міська рада міста повідомила, що загалом було зафіксовано дев'ять "прильотів" по окупантах.
"Туди відправлено понад 20 швидких з окупованого Маріуполя та району", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські окупанти продовжують чинити тиск на українців на тимчасово захоплених територіях. Зокрема, у Маріуполі загарбники проводять допити цивільних зі знущаннями.
Також ми писали, що місцеві жителі Маріуполя можуть як ніхто інший розповісти про реалії життя у місті. Житель міста анонімно розповів, як доводиться жити у зруйнованому місті без перебільшення пропагандистів.
Додамо, у Маріуполі розпочали роботу призовні комісії. Росіяни в окупованому місті почали мобілізацію.