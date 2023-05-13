Під Маріуполем стався "прильот" у будівлю, де перебували окупанти

Російські окупанти на війні в Україні. Фото: росЗМІ

У населеному пункті Республіка, який розташований неподалік Маріуполя, було зафіксовано "прильот". За попередньою інформацією, загинули близько 50 російських окупантів.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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За словами Андрющенка, атака відбулася на будівлю клубу, де перебували російські загарбники. Він також розповів, що колаборанти в місті скаржаться на те, що цивільні допомагають ЗСУ ліквідовувати окупантів.

"Близько 50 "хороших русских" стали поруч з Кобзоном на парад крейсера "Москва", — додав Андрющенко.

Місце, де стався "прильот". Фото: t.me/andriyshTime

Міська рада міста повідомила, що загалом було зафіксовано дев'ять "прильотів" по окупантах.

"Туди відправлено понад 20 швидких з окупованого Маріуполя та району", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують чинити тиск на українців на тимчасово захоплених територіях. Зокрема, у Маріуполі загарбники проводять допити цивільних зі знущаннями.

Також ми писали, що місцеві жителі Маріуполя можуть як ніхто інший розповісти про реалії життя у місті. Житель міста анонімно розповів, як доводиться жити у зруйнованому місті без перебільшення пропагандистів.

Додамо, у Маріуполі розпочали роботу призовні комісії. Росіяни в окупованому місті почали мобілізацію.