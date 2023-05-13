Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Під Маріуполем стався "прильот" у будівлю, де перебували окупанти arrow

Під Маріуполем стався "прильот" у будівлю, де перебували окупанти

13 травня 2023 21:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Під Маріуполем стався "прильот" у будівлю, де перебували окупанти
Російські окупанти на війні в Україні. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У населеному пункті Республіка, який розташований неподалік Маріуполя, було зафіксовано "прильот". За попередньою інформацією, загинули близько 50 російських окупантів.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Читайте також:

"Прильот" під Маріуполем

За словами Андрющенка, атака відбулася на будівлю клубу, де перебували російські загарбники. Він також розповів, що колаборанти в місті скаржаться на те, що цивільні допомагають ЗСУ ліквідовувати окупантів. 

"Близько 50 "хороших русских" стали поруч з Кобзоном на парад крейсера "Москва", — додав Андрющенко.

Село Республика
Місце, де стався "прильот". Фото: t.me/andriyshTime

Міська рада міста повідомила, що загалом було зафіксовано дев'ять "прильотів" по окупантах. 

"Туди відправлено понад 20 швидких з окупованого Маріуполя та району", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують чинити тиск на українців на тимчасово захоплених територіях. Зокрема, у Маріуполі загарбники проводять допити цивільних зі знущаннями.

Також ми писали, що місцеві жителі Маріуполя можуть як ніхто інший розповісти про реалії життя у місті. Житель міста анонімно розповів, як доводиться жити у зруйнованому місті без перебільшення пропагандистів.

Додамо, у Маріуполі розпочали роботу призовні комісії. Росіяни в окупованому місті почали мобілізацію.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Оновлено

17:52У частині областей України пролунав сигнал тривоги, чутно вибухи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB