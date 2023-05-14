Що залишилося від Бахмута: Генштаб оприлюднив моторошні знімки

Місто Бахмут, що постраждало внаслідок численних атак росіян. Фото: Служба зв'язків з громадськістю 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила

Служба зв'язків з громадськістю 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оприлюднили фото зруйнованого, але незламного Бахмута. На знімках видно кістяки пошкоджених будинків та туман у суміші з димом від снарядів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"Вам може здатися, що це туман. Але ні. Це задимлення від пожеж та димових снарядів, які використовує ворог у відчайдушних спробах прорвати нашу оборону", — йдеться в підписі під зображеннями.

Місто Бахмут, що постраждало внаслідок численних атак росіян. Фото: Служба зв'язків з громадськістю 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила

Місто Бахмут, що постраждало внаслідок численних атак росіян. Фото: Служба зв'язків з громадськістю 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила

Місто Бахмут, що постраждало внаслідок численних атак росіян. Фото: Служба зв'язків з громадськістю 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила

Місто Бахмут, що постраждало внаслідок численних атак росіян. Фото: Служба зв'язків з громадськістю 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила

Нагадаємо, що в епіцентрі бойових дій на Бахмутському напрямку ситуація продовжує динамічно розвиватися. Українським військовим вдалося просунутися.

Також ми писали, що триває 444 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Найзапекліші бої наразі ведуться на Донеччині. Водночас ЗСУ ведуть наступальні операції у місті Бахмут.

Додамо, що Збройні сили України просунулися вглиб на Бахмутському напрямку. Натомість військові РФ невпинно втрачають позиції.