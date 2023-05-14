Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Що залишилося від Бахмута: Генштаб оприлюднив моторошні знімки arrow

Що залишилося від Бахмута: Генштаб оприлюднив моторошні знімки

14 травня 2023 01:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Що залишилося від Бахмута: Генштаб оприлюднив моторошні знімки
Місто Бахмут, що постраждало внаслідок численних атак росіян. Фото: Служба зв'язків з громадськістю 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Служба зв'язків з громадськістю 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оприлюднили фото зруйнованого, але незламного Бахмута. На знімках видно кістяки пошкоджених будинків та туман у суміші з димом від снарядів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також:

Як виглядає Бахмут сьогодні

"Вам може здатися, що це туман. Але ні. Це задимлення від пожеж та димових снарядів, які використовує ворог у відчайдушних спробах прорвати нашу оборону", — йдеться в підписі під зображеннями.

Місто Бахмут, що постраждало внаслідок численних атак росіян. Фото: Служба зв'язків з громадськістю 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила
Місто Бахмут, що постраждало внаслідок численних атак росіян. Фото: Служба зв'язків з громадськістю 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила
Місто Бахмут, що постраждало внаслідок численних атак росіян. Фото: Служба зв'язків з громадськістю 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила
Місто Бахмут, що постраждало внаслідок численних атак росіян. Фото: Служба зв'язків з громадськістю 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила

Нагадаємо, що в епіцентрі бойових дій на Бахмутському напрямку ситуація продовжує динамічно розвиватися. Українським військовим вдалося просунутися.

Також ми писали, що триває 444 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Найзапекліші бої наразі ведуться на Донеччині. Водночас ЗСУ ведуть наступальні операції у місті Бахмут

Додамо, що Збройні сили України просунулися вглиб на Бахмутському напрямку. Натомість військові РФ невпинно втрачають позиції.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Оновлено

17:52У частині областей України пролунав сигнал тривоги, чутно вибухи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB