Очільник СБУ розповів, хто підірвав Кримський міст

Голова СБУ Василь Малюк. Фото: interfax.com.ua

Голова СБУ Василь Малюк прокоментував чутки про причетність СБУ до підриву Кримського мосту в жовтні 2022 року. За його словами, зважаючи на обов'язковість знищення цього шляху для ворога, були прийняті відповідні заходи.

Про це Малюк розповів в інтерв’ю для спецпроєкту Дмитра Комарова "Рік.За кадром".

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Коментар Малюка щодо Кримського мосту

"У Р*шці здійснюється псевдослідство відносно ситуації, яка відбулася з Кримським мостом. Кваліфікують вони по-своєму — як "теракт“, ув’язнили понад 20 своїх співгромадян… Якщо ми це все почнемо назагал розкладати на молекули, то ми фактично дамо їм можливість більш якісно внести ясність, задокументувати тощо. Тому краще ми будемо за цим спостерігати", — зазначив Малюк.

Очільник СБУ додав, що відповідно до вимог міжнародного законодавства та звичаїв ведення війни, враховуючи, що цей логістичний шлях був обов'язковим для перерізання ворогу, були прийняті відповідні заходи.

Однак він наголосив, що якісь деталі на камеру сказати не може.

Нагадаємо, що голова СБУ Василь Малюк заявив, що на початку повномасштабного вторгнення його відомство створило спецпідрозділ, який проводив операції диверсійного характеру та відповідні контрзаходи на кордоні Житомирщини та Київщини.

Також ми повідомляли, що Василь Малюк зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого минулого року Служба безпеки України викрила понад 300 зрадників. Як приклад, згадав затримання агента російського ГРУ в Очакові.