Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Глава СБУ рассказал, кто взорвал Крымский мост arrow

Глава СБУ рассказал, кто взорвал Крымский мост

27 мая 2023 04:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Глава СБУ рассказал, кто взорвал Крымский мост
Председатель СБУ Василий Малюк. Фото: interfax.com.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава СБУ Василий Малюк прокомментировал слухи о причастности СБУ в подрыве Крымского моста в октябре 2022 года. По его словам, ввиду обязательности уничтожения этого пути для врага были приняты соответствующие меры.

Об этом Малюк рассказал в интервью для спецпроекта Дмитрия Комарова "Рік. За кадром".

Читайте также:

Комментарий Малюка по Крымскому мосту

"В Р*шке осуществляется псевдоследствие по ситуации, которая произошла с Крымским мостом. Квалифицируют они по-своему — как "теракт", заключили в тюрьму более 20 своих сограждан… Если мы это все начнем в целом раскладывать на молекулы, то мы фактически дадим им возможность более качественно внести ясность, задокументировать и т.д. Поэтому лучше мы будем за этим наблюдать", — отметил Малюк.

Глава СБУ добавил, что в соответствии с требованиями международного законодательства и обычаев ведения войны, учитывая, что этот логистический путь был обязательным для перерезания врага, были приняты соответствующие меры.

Однако он подчеркнул, что какие-либо детали на камеру сказать не может.

Напомним, что глава СБУ Василий Малюк заявил, что в начале полномасштабного вторжения его ведомство создало спецподразделение, которое проводило операции диверсионного характера и соответствующие контрмеры на границе Житомирщины и Киевщины.

Также мы сообщали, что Василий Малюк отметил, что с начала полномасштабного вторжения 24 февраля прошлого года Служба безопасности Украины разоблачила более 300 предателей. В качестве примера вспомнил задержание агента российского ГРУ в Очакове.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас