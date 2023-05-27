Глава СБУ рассказал, кто взорвал Крымский мост

Председатель СБУ Василий Малюк. Фото: interfax.com.ua

Глава СБУ Василий Малюк прокомментировал слухи о причастности СБУ в подрыве Крымского моста в октябре 2022 года. По его словам, ввиду обязательности уничтожения этого пути для врага были приняты соответствующие меры.

Об этом Малюк рассказал в интервью для спецпроекта Дмитрия Комарова "Рік. За кадром".

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Комментарий Малюка по Крымскому мосту

"В Р*шке осуществляется псевдоследствие по ситуации, которая произошла с Крымским мостом. Квалифицируют они по-своему — как "теракт", заключили в тюрьму более 20 своих сограждан… Если мы это все начнем в целом раскладывать на молекулы, то мы фактически дадим им возможность более качественно внести ясность, задокументировать и т.д. Поэтому лучше мы будем за этим наблюдать", — отметил Малюк.

Глава СБУ добавил, что в соответствии с требованиями международного законодательства и обычаев ведения войны, учитывая, что этот логистический путь был обязательным для перерезания врага, были приняты соответствующие меры.

Однако он подчеркнул, что какие-либо детали на камеру сказать не может.

Напомним, что глава СБУ Василий Малюк заявил, что в начале полномасштабного вторжения его ведомство создало спецподразделение, которое проводило операции диверсионного характера и соответствующие контрмеры на границе Житомирщины и Киевщины.

Также мы сообщали, что Василий Малюк отметил, что с начала полномасштабного вторжения 24 февраля прошлого года Служба безопасности Украины разоблачила более 300 предателей. В качестве примера вспомнил задержание агента российского ГРУ в Очакове.