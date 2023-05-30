Один из дронов упал возле резиденции Путина, — депутат РФ

Депутат РФ Александр Хинштейн. Фото: росСМИ

Депутат РФ Александр Хинштейн опубликовал места, где упали сбитые беспилотники в Подмосковье. Если информация верна, то один из самолетов приземлился недалеко от резиденции Путина.

Об этом информирует депутат РФ Александр Хинштейн.

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Депутат РФ отметил, что беспилотники упали:

в Красногорском районе: село Ильинское и село Тимошкино;

в Одинцовском районе: села Роздоры и Ромашково;

в Истринском районе: поселок Гринфилд.

Российские СМИ сообщают, что от села Роздоры до резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево всего 10 минут езды.

А в самом селе Роздоры находятся дачи, личные дома чиновников и бизнесменов. Также там проживает команда Алексея Навального: замглавы минобороны РФ Руслан Цаликов, министр финансов Антон Силуанов и теща главы "Ростеха" Людмила Рукавишникова. В поселке Гринфилд есть усадьба главы "Газпрома" Алексея Миллера.

Напомним, что депутат Российской Федерации Андрей Гурулев записал видео обращение к россиянам. Чиновник отметил, что в настоящее время власти пытаются определить, кто и откуда запускают беспилотники по Москве.

Сегодня утром 30 мая российскую столицу атаковали десятки беспилотников. Большую часть из них сбила местная противовоздушная оборона, а три попали в многоэтажки. В соцсетях появляются видео и фото с обломками дронов. Но внимание многих привлек загадочный дрон с именем владелицы украинского гражданства, певицы Ани Лорак.

В России МЧС выясняет причины взрыва в одной из квартир в Новой Москве, который произошел около 4 утра. Так, в многоэтажном доме выбиты окна, а вокруг видны следы от беспилотника.