Одним дроном уничтожили целую группу врагов — бойцы ВСУ "Омега" показали эффектное видео
В Харьковской области 12 мая прошла успешная операция украинских военных. Используя только один FPV-дрон, они смогли остановить продвижение вражеской штурмовой группы.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины в понедельник, 13 мая.
Уничтожение оккупантов
Оккупанты пытались проникнуть через "серую зону" в лесистой местности.
"Бойцы 2 отдельного отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" сумели нейтрализовать вражескую группу всего одним FPV дроном. Насыпаем оккупантам у линии границы!" — говорится в сообщении.
Напомним, в районе Новомихайловки Донецкой области российские штурмовики попытались прорваться к позициям 79-го десантного подразделения. Вражескую бронетехнику эффектно обезвредили с помощью мин и противотанковых средств.
Ранее бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали, как ударили по вражескому БТР-82 с боеприпасами.
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