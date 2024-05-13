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Одним дроном уничтожили целую группу врагов — бойцы ВСУ "Омега" показали эффектное видео

13 мая 2024 16:28
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Одним дроном уничтожили целую группу врагов — бойцы ВСУ "Омега" показали эффектное видео
Военный запускает дрон. Фото: NV
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Харьковской области 12 мая прошла успешная операция украинских военных. Используя только один FPV-дрон, они смогли остановить продвижение вражеской штурмовой группы.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины в понедельник, 13 мая.

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"Бойцы 2 отдельного отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" сумели нейтрализовать вражескую группу всего одним FPV дроном. Насыпаем оккупантам у линии границы!" — говорится в сообщении.

Напомним, в районе Новомихайловки Донецкой области российские штурмовики попытались прорваться к позициям 79-го десантного подразделения. Вражескую бронетехнику эффектно обезвредили с помощью мин и противотанковых средств.

Ранее бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали, как ударили по вражескому БТР-82 с боеприпасами.

война
ВСУ
Нацгвардия
Украина
Харьковская область
военные
оккупанты
война в Украине
FPV-дроны

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