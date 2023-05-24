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Офіцер Нацгвардії розповів, як українські воїни витісняють ворога на Луганщини

24 травня 2023 23:59
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Офіцер Нацгвардії розповів, як українські воїни витісняють ворога на Луганщини
Офіцер п'ятої Слобожанської бригади Нацгвардії під псевдонімом "Бур". Фото: atn.ua
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 24 травня, у соцмережах з'явилось відео від офіцера п'ятої Слобожанської бригади Нацгвардії під псевдонімом "Бур". Він розповів як українські військові нищать ворога на Луганщині.

Про це інформує МВС України.

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Офіцер Нацгвардії опублікував відео, на якому чути вибухи. На полі бою захисники не мають права щось пропустити, або не зробити чогось для свого захисту. Інакше їх не буде в живих. На кадрах видно лише маленьку частину того, що відбувається на фронті. 

За словами захисника України в них летіло все, що було в росіян. Він розповів, що відчувають воїни після хімічного або інших обстрілів окупантів. Також показав, що оточує їх на ранок після атаки ворога.

"Якщо не окопався — вбили. Виліз із бліндажа — вбили. Заснув — вбили. Якщо пропустив ДРГ чи атаку ворога — вбили", — розповів офіцер НГУ Бур.

МВС України зазначили, що попри такі складні умови, національна гвардія стійко утримує позиції.

Нагадаємо, що фахівці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки провели чергову серію ударів по окупантах з допомогою дронів-камікадзе. Спецслужба показала ефектне відео.

Упродовж дня, 24 травня, у передмісті Бахмута спостерігається зниження інтенсивності боїв на флангах. Однак це не означає, що ворог слабшає.

Сьогодні, 24 травня, посол України в Німеччині Олексій Макеєв анонсував, що скоро танки Leopard передадуть до українських військових. Також він опублікував відео з військовою технікою.

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