Офицер Нацгвардии рассказал, как украинские воины вытесняют врага на Луганщине

Офицер пятой Слобожанской бригады Нацгвардии под псевдонимом "Бур". Фото: atn.ua

Сегодня, 24 мая, в соцсетях появилось видео от офицера пятой Слобожанской бригады Нацгвардии под псевдонимом "Бур". Он рассказал, как украинские военные уничтожают врага в Луганской области.

Об этом информирует МВД Украины.

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Офицер Нацгвардии опубликовал видео, на котором слышны взрывы. На поле боя защитники не имеют права что-то пропустить или не сделать чего-либо для своей защиты. Иначе их не будет в живых. На кадрах видна лишь маленькая часть происходящего на фронте.

По словам защитника Украины, у них летело все, что было у россиян. Он рассказал, что испытывают воины после химического или других обстрелов оккупантов. Также показал, что окружает их к утру после атаки врага.

"Если не окопался — убили. Вылез из блиндажа — убили. Уснул — убили. Если пропустил ДРГ или атаку врага — убили", — рассказал офицер НГУ Бур.

МВД Украины отметили, что, несмотря на такие сложные условия, национальная гвардия устойчиво удерживает позиции.

Напомним, что специалисты Центра спецопераций "А" Службы безопасности провели очередную серию ударов по оккупантам с помощью дронов-камикадзе. Спецслужба показала эффектное видео.

В течение дня, 24 мая, в пригороде Бахмута наблюдается снижение интенсивности боев на флангах. Однако это не значит, что враг слабеет.

Сегодня, 24 мая, посол Украины в Германии Алексей Макеев анонсировал, что скоро танки Leopard передадут украинским военным. Также он опубликовал видео с военной техникой.