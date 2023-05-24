Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Офицер Нацгвардии рассказал, как украинские воины вытесняют врага на Луганщине arrow

Офицер Нацгвардии рассказал, как украинские воины вытесняют врага на Луганщине

24 мая 2023 23:59
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Офицер Нацгвардии рассказал, как украинские воины вытесняют врага на Луганщине
Офицер пятой Слобожанской бригады Нацгвардии под псевдонимом "Бур". Фото: atn.ua
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 24 мая, в соцсетях появилось видео от офицера пятой Слобожанской бригады Нацгвардии под псевдонимом "Бур". Он рассказал, как украинские военные уничтожают врага в Луганской области.

Об этом информирует МВД Украины.

Читайте также:

ВСУ в Луганской области

Офицер Нацгвардии опубликовал видео, на котором слышны взрывы. На поле боя защитники не имеют права что-то пропустить или не сделать чего-либо для своей защиты. Иначе их не будет в живых. На кадрах видна лишь маленькая часть происходящего на фронте.

По словам защитника Украины, у них летело все, что было у россиян. Он рассказал, что испытывают воины после химического или других обстрелов оккупантов. Также показал, что окружает их к утру после атаки врага.

"Если не окопался — убили. Вылез из блиндажа — убили. Уснул — убили. Если пропустил ДРГ или атаку врага — убили", — рассказал офицер НГУ Бур.

МВД Украины отметили, что, несмотря на такие сложные условия, национальная гвардия устойчиво удерживает позиции.

Напомним, что специалисты Центра спецопераций "А" Службы безопасности провели очередную серию ударов по оккупантам с помощью дронов-камикадзе. Спецслужба показала эффектное видео.

В течение дня, 24 мая, в пригороде Бахмута наблюдается снижение интенсивности боев на флангах. Однако это не значит, что враг слабеет.

Сегодня, 24 мая, посол Украины в Германии Алексей Макеев анонсировал, что скоро танки Leopard передадут украинским военным. Также он опубликовал видео с военной техникой.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас