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Український посол в Німеччині заявив, що танки Leopard скоро будуть в Україні

24 травня 2023 17:41
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Український посол в Німеччині заявив, що танки Leopard скоро будуть в Україні
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв. Фото: zaxid.net
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 24 травня, посол України в Німеччині Олексій Макеєв анонсував, що скоро танки Leopard передадуть до українських військових. Також він опублікував відео з військовою технікою.

Про це інформує посол України в Німеччині Олексій Макеєв у своєму Twitter.

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У середу посол України в Німеччині зробив заяву у своїх соцмережах. Він написав абревіатурою, що нібито танки Leopard скоро будуть в Україні. Також він додав відео з військовою технікою. 

"110 Leopard 1А5. Вже скоро", — написав Олексій Макеєв.

Раніше йшлося про передачу Україні 100 одиниць танкової техніки, а згодом була інформація, що це 80 одиниць. Однак Олексій Макеєв натякнув, що їх все ж таки буде більше, ніж заявлялось. 

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли, що Україна отримає 80 танків Leopard 1 від Німеччини вже влітку. Німеччина тримає слово і підтримує Україну.

У квітні 2023 року Іспанія відправила в Україну шість танків Leopard 2. Вони вже залишили портове місто Сантандер на півночі країни та прямують до місця призначення.

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