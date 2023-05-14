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Офіцер ЗСУ прокоментував вибухи у Луганську

14 травня 2023 10:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Офіцер ЗСУ прокоментував вибухи у Луганську
Наслідки вибухів у Луганську. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Раніше Україна не могла дістати своїми ударами до Луганська, проте зараз має можливість "робити там свої салюти". Росія поплатиться за всі свої злочини.

Про це заявив офіцер 111 бригади ТРО Луганщини Сергій Шакун в ефірі телемарафону.

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"Ми вже дістаємо до Луганська, раніше не могли. Зараз ми показуємо, що святкування дев'ятої річниці "референдуму" чи "республіки" Луганської — ми їм дали свій салют", — сказав Шакун.

Він зазначив, що "прильоти" відбулись на одному з заводів у промисловій зоні, де поруч є ще точки, де окупанти зберігають техніку. А також у колишньому Інституті внутрішніх справ, де ще з 2014 року були розташування окупантів у великій кількості. 

Нагадаємо, 12 та 13 травня російські пропагандистські ЗМІ повідомляли про вибухи у Луганську. Місцеві мешканці повідомляли про роботу російської ППО.

Також жителі повідомляли, що в деяких будинках, ймовірно, повибивало вікна. До вибуху в місті звучала повітряна тривога.

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