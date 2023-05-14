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Офицер ВСУ прокомментировал взрывы в Луганске

14 мая 2023 10:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Офицер ВСУ прокомментировал взрывы в Луганске
Результаты взрывов в Луганске. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Ранее Украина не могла достать своими ударами до Луганска, однако сейчас имеет возможность "делать там свои салюты". Россия поплатится за все преступления.

Об этом заявил офицер 111 бригады ТРО Луганской области Сергей Шакун в эфире телемарафона.

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"Мы уже достаем в Луганск, раньше не могли. Сейчас мы показываем, что празднование девятой годовщины "референдума" или "республики" Луганской — мы им дали свой салют", сказал Шакун.

Он отметил, что "прилеты" состоялись на одном из заводов в промышленной зоне, где рядом есть еще точки, где оккупанты хранят технику. А также в бывшем Институте внутренних дел, где еще с 2014 года было расположение оккупантов в большом количестве.

Напомним, 12 и 13 мая российские пропагандистские СМИ сообщали о взрывах в Луганске. Местные жители сообщали о работе российской ПВО.

Также жители сообщали, что в некоторых домах, вероятно, выбило окна. До взрыва в городе звучала воздушная тревога.

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