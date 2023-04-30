Окупанти на Луганщині обмежують похоронні процесії за мобілізованими, — Генштаб

Похорон російського військового. Фото: РосЗМІ

Тимчасово окупаційна влада Луганська наполягає на кремації загиблих, щоб не було невдоволення населення. Щодня гинуть близько 70 мешканців.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

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Останнім часом безповоротні втрати із примусово мобілізованих до армії РФ мешканців Луганська та його околиць становлять близько 70 осіб на день. Аби запобігти можливим проявам невдоволення серед населення, ритуальним службам рекомендовано коригувати чисельність присутніх на похоронних процесіях до 6 осіб.

Крім цього так зване "МДБ" наполягає саме на кремації загиблих на противагу похованню.

Також стало відомо, що місцевим лікарням тимчасово окупованого Луганська все важче упоратися зі зростаючою кількістю поранених. Для лікування та реабілітації російських військових до міста нещодавно із московської області прибула група медичних працівників, зокрема, хірурги. Офіційна мета приїзду — обмін досвідом та допомога медичним закладам Луганська.

Нагадаємо, що у Сватівському районі Луганської області на території, захопленій ворогом, місцевий шкільний комплекс зайнятий окупантами для розміщення своїх військовослужбовців. Генштаб ЗСУ повідомляє, що це не єдиний випадок, коли будинки освітніх установ використовуються противником для своїх цілей.

Влада "ЛНР" дала розпорядження розгорнути шпиталь в будинку культури. Поранених російський військових нема де лікувати.