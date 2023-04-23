Оккупант плачется другу о беспорядке в подразделении и хочет бежать: ГУР перехватило разговор

Военный Российской Федерации на фронте. Фото: РосСМИ

Находящийся в Донецке военнослужащий Российской Федерации рассказывает о намерениях покинуть часть из-за беспорядков в подразделении и низком уровне боеспособности. Коллеги пожаловались друг другу о ситуациях, которые бывают на фронте.

Об этом сообщает ГУР.

Читайте также:

Военные РФ жалуются друг другу

Сегодня, 23 апреля, ГУР опубликовал новый перехват разговора оккупантов. Военные жаловались друг другу и рассказывают о своих планах убежать. Прямая речь:

— "Бандас", как дела? — спросил военный.

— Работаем. Выходит? — сказал коллега.

— Ну, самое главное. Я думаю, короче, что бежать, в СОЧА (самовольное оставление части) или куда-то, я уже сам устал, — заявил россиянин.

— что происходит, Веталь? — спросил оккупант.

— Я думал по контракту, а там виднее, а то у нас что-то вообще, короче, безлад полный, — ответил военный.

— К обороне? — спросил коллега.

— Я тебе больше скажу, короче, готовятся к Авдеевке, — рассказал оккупант.

— У нас просто батальон распался, у нас нет батальона, просто копейка его забрала. Где вот эти чм*шники, Веталь понял, где мы, короче, с тобой попали, — жалуется военный РФ.

— Да-да, — подтвердил мужчина.

— Ну, я не знаю, может, у вас там умеют работать, но у нас вообще чм*шники. По дронам вообще ну такой бред, — пожаловался оккупант.

— Ну вот были, короче, на Водяном понял, я вообще до этого на Спартаке был, были на Водяном, ну я тебе говорю, дроны так работают, вот так вот и шла группа, а я эту группу проспал, я должен был с ними идти. Дай Бог меня короче как-нибудь отвел. 5 человек 300 сразу, — рассказал военный.

Напомним, что украинская разведка перехватила очередной разговор российского оккупанта. Военнослужащий РФ приврал о якобы захвате танка Leopard, принудительном отправлении людей в атаки и якобы участии детей в боях.

Жена военнослужащего России, находящегося сейчас в зоне боевых действий в Украине, рассказала о новом законе, который запрещает комментировать или обсуждать события войны в Украине и грозит до 12 лет заключения. Рассказ женщины шокировал военнослужащего.