Оккупант плачется другу о беспорядке в подразделении и хочет бежать: ГУР перехватило разговор
Находящийся в Донецке военнослужащий Российской Федерации рассказывает о намерениях покинуть часть из-за беспорядков в подразделении и низком уровне боеспособности. Коллеги пожаловались друг другу о ситуациях, которые бывают на фронте.
Об этом сообщает ГУР.
Военные РФ жалуются друг другу
Сегодня, 23 апреля, ГУР опубликовал новый перехват разговора оккупантов. Военные жаловались друг другу и рассказывают о своих планах убежать. Прямая речь:
— "Бандас", как дела? — спросил военный.
— Работаем. Выходит? — сказал коллега.
— Ну, самое главное. Я думаю, короче, что бежать, в СОЧА (самовольное оставление части) или куда-то, я уже сам устал, — заявил россиянин.
— что происходит, Веталь? — спросил оккупант.
— Я думал по контракту, а там виднее, а то у нас что-то вообще, короче, безлад полный, — ответил военный.
— К обороне? — спросил коллега.
— Я тебе больше скажу, короче, готовятся к Авдеевке, — рассказал оккупант.
— У нас просто батальон распался, у нас нет батальона, просто копейка его забрала. Где вот эти чм*шники, Веталь понял, где мы, короче, с тобой попали, — жалуется военный РФ.
— Да-да, — подтвердил мужчина.
— Ну, я не знаю, может, у вас там умеют работать, но у нас вообще чм*шники. По дронам вообще ну такой бред, — пожаловался оккупант.
— Ну вот были, короче, на Водяном понял, я вообще до этого на Спартаке был, были на Водяном, ну я тебе говорю, дроны так работают, вот так вот и шла группа, а я эту группу проспал, я должен был с ними идти. Дай Бог меня короче как-нибудь отвел. 5 человек 300 сразу, — рассказал военный.
Напомним, что украинская разведка перехватила очередной разговор российского оккупанта. Военнослужащий РФ приврал о якобы захвате танка Leopard, принудительном отправлении людей в атаки и якобы участии детей в боях.
Жена военнослужащего России, находящегося сейчас в зоне боевых действий в Украине, рассказала о новом законе, который запрещает комментировать или обсуждать события войны в Украине и грозит до 12 лет заключения. Рассказ женщины шокировал военнослужащего.