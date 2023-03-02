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Окупанти вже побоюються західних поставок зброї, — перехоплення ГУР

2 березня 2023 19:45
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Окупанти розповідають, що весною буде найтяжчий бій, — перехоплення ГУР
Загарбники розповідають, що найтяжчі бої попереду
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Російські окупаційні війська вже діляться між собою про майбутні тяжкі бої. Загарбники розуміють, що незабаром ЗСУ отримають потужну західну зброю.

Чергове перехоплення окупантів опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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Перехоплена розмова

Телефоном загарбник розповідає другу, що вже цієї весни на фронті будуть найзапекліші бої, адже українські бійці отримають сучасну західну зброю. Окрім того, окупант скаржиться на влучні удари ЗСУ вже наявною зброєю — HIMARS.

Солдат армії рф каже, що у них була база у Кремінній, що на Луганщині. Втім від удару ЗСУ від цієї бази залишилась одна стіна та ліквідовані окупанти.

Також загарбник скаржиться, що українці от-от отримають відомі німецькі танки Leopard.

Нагадаємо, напередодні ми писали, що окупанти жаліються між собою, що вони самі ж збивають власні безпілотники.

Загарбник розповідає одному з побратимів, що другий день підряд його БпЛА збивають свої ж бійці. Окупант каже, що зовсім скоро вони взагалі залишаться без зброї.

Також нещодавно українська розвідка оприлюднила перехоплену розмову, де дружина російського окупанта не розуміє, як Україна буде розплачуватися з Європою за надану військову допомогу. Крім того, вона шокована, що її чоловік вбивав українських дітей.

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