Окупанти перекинули на Запорізький напрямок 43 автобуси з вагнерівцями

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Росія стягує війська на Запорізький напрямок. Вчора, 17 лютого, через Мелітополь їхала колона з 43 автобусів з "вагнерівцями".

Про це у своєму Telegram повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що колону "елітних" російських бійців супроводжували позашляховики з позначкою ПВК "Вагнер".

За словами Федорова, у колоні було 43 автобуси з "вагнерівцями", яких найімовірніше випустили з в'язниці та одразу ж відправили на війну.

Раніше у британській розвідці повідомляли, що росія зміцнює оборонні укріплення в Запорізькій та Луганській областях, оскільки, схоже, не може вирішити, з якого напрямку буде основний удар українських військ.

Нагадаємо, напередодні ми писали, що кремлівський диктатор володимир путін особисто помилував ув'язнених з ПВК "Вагнер", аби відправити їх на війну в Україну. Російські ЗМІ довідалися, що злочинців перенаправляли воювати відповідно до указу президента рф.

Раніше очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що армія рф зазнає великих втрат на сході України. За його словами, в основному на фронті зараз перебувають мобілізовані окупанти, які пройшли двомісячний курс молодого бійця.