"Там мясо, мы за бабки выезжали": какие схемы придумывают оккупанты для побега с фронта
Российские военнослужащие жалуются на значительные потери на фронте в Украине, а также плохое отношение к ним со стороны командования. Нередки также случаи побега с поля боя.
Об этом свидетельствует очередной перехват телефонного разговора между российскими оккупантами, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.
Военные РФ делятся схемами побега с фронта
В обнародованном разговоре военнослужащий РФ рассказал коллеге о бегстве с фронта за деньги. Он также рекомендовал другу ехать домой.
По словам оккупанта, во время пребывания на передовой его документы не были оформлены должным образом, поэтому он решил бежать с фронта. Российский военный отметил, что связался с людьми, которую в результате на КамАЗе за деньги вывезли его с фронта.
Разговор оккупантов
— Слушай, ты в курсе, что Санек-то умер?
— Да, да, конечно я в курсе. Ждем его здесь.
— П*здец, уснул ночью, утром не проснулся.
— Ну бл*дь, что сделаешь, он контуженый был?
— Да его контузило, еще два дня прожил как-то.
— Так это что, прилет был?
— Слушай, их посадили там, прилет за прилетом был, они сидели в окопах.
— Ну бл*дь, у нас также было. А мы там бегали под минометным огнем, п*здец.
— Да мне сказали, что весь полк разь*бали нах*й.
— Да, да, все вытащили туда. Мы тоже там катались.
— Вы где были? Под Соледаром или под Артемовском?
— Короче, у нас Артемовск слева, справа — Соледар. 200 нах*уй 200-х.
— Ну у меня пацаны посрать не могли из блиндажа выйти, нас еб*шили так.
— Я также в окопе срал и выкидывал.
— Ну че сделаешь, Кременная... Да я послав командиров нах*уй. Меня же в бою контузило. У меня два сухожилья порваны, на ноге и на руке, я в бой пошел. Меня в бою контузило на отходе. Я командиров просился, говорю, отвези в госпиталь, я слово мужика даю, я вернусь. Они говорят, нух*я, отлежись 3-4 дня и давай обратно. Надо эти пять блиндажей, говорят, забирать. Я говорю, слушай, пошли вы нах*й. Развернулся. А у нас ни документов, них*я оформлено не было. Нас когда на передок привезли, у нас 13 автоматов на 30 человек было. Прикинь. Я говорю, ми за бабки выезжали, мы платили, чтобы нас в КамАЗе вывезли.
— За*бись на*уй.
— Мы оттуда сь*бывали, потому что мы поняли, что мясо просто. Нас просто в расход пускали.
— И здесь такая же х*ня.
— У меня есть контакт человека, который нас вывозил, если надо я могу скинуть.
— Что будет дальше, я вообще не знаю. Расформируют нас нах*й или нет вообще. Нас вообще человек пять осталось.
— Побереги себя и своих родственников. Сейчас, говорят, в сентябре всех мобилизованных должны поменять, сейчас по России такая ху*ня, что контрактников набирают. Очень дох*я контрабасов. Лучше собирайтесь домой к семьям. Мой совет, ты вроде взрослый и понимаешь, что народ уходит и никто не возвращается.
— Ну это да.
— А ради чего? А наша артиллерия почему молчит? У нас даже документы на нас не были оформлены.
— Так и у нас такое же.
— Ну вот и нах*я это надо?
— Это законно, нет?
— Ну как тебе сказать, я с марта месяца дома.
Напомним, ранее ГУР обнародовал перехват, в котором российский оккупант пожаловался, что среди его сослуживцев участились случаи дезертирства — они не хотят воевать и массово покидают позиции. Также военные отказываются эвакуировать раненых и погибших с поля боя.
Кстати, недавно в Минобороны заявили, что военная инициатива на фронте перешла на сторону Украины. Бойцы Вооруженных сил Украины продвигаются каждый день.