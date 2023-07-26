Оккупант рассказал о ситуации в Белгородской области и действиях РДК и Легиона "Свобода России"

Российский оккупант. Фото: росСМИ

Российский оккупант рассказал о ситуации в Белгородской области. Он также прокомментировал действия бойцов РДК и Легиона "Свобода России". Захватчик обсудил усиление границы области "вагнеровцами" и случаи употребления алкогольных напитков военнослужащими ВС РФ.

Очередной перехват оккупантов опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Читайте также:

Что говорил оккупант:

— Ты знаешь, что я узнал? *бать, как же они зашли, я ж тебе, бл*дь, никак ни это, думаю, че я хочу тебе это рассказать. Оказывается, я ж узнал, там у человека, бл*дь, ну по телефону не буду называть. Так при встрече скажу. Они короче, так зашли, *бать. Там же ж ничего прокопано не было, понял? Они зашли. *бать через центральную таможню. *бать они отодвинули мины, нах*й понял? Разминировали, нах*й и пох*ярили по прямой, понял? До самого кирпичного, бл*дь, понял?

— Да, да. Дорога была заминирована.

— Но вот пацаны сейчас рассказывают. Говорят, что когда увидели, что большое скопление, они отступили мол типа, бл*дь, ну куда. Они не осилят, нах*й. Там было их всего там, бл*дь, человек то х**ня, понял? То на кордоне.

— Вот такая вот х**ня.

— Ну вообщем мне знакомый сказал, что 1000 человек мол типа "вагнеров" собираются сюда. Не слышал такого, нет?

— А эти "музыканти" уже где-то здесь, ну, пока сидят там это...сейчас ждут, короче, бл*дь, "вагнеров" тепер, понял?

— Я говорю, бл*дь, да уже б приехали внатуре, *бать. Хоть бы разъ**али их тут чуток. Нах*й, а то каких-то подобрали, бл*дь, тех, которые бл*дь, затариваются самогоном да водкой, нах*й. Потом сами и угорают в подземке этой. Вот у нас в Безыменю сразу только сдали им объект этот, понял? Сразу три человека угорело, все смертники, понял? Военные, ну нах**рились, получается, понял? Дым в обратку пошел и все п**да. Все сдохли ребята, бл*дь. А что они вот по центру лазят. Нах*й, понял? У нас в Безымино, бл*дь, и шо они, они идуть, бл*дь, в футболке, бл*дь и по*бать, стоят, бл*дь, курят, бл*дь, пивас распивают, бл*дь, под деревьями. Ну что это, бл*дь?

Напомним, российские военнослужащие жалуются на значительные потери на фронте в Украине, а также плохое отношение к ним со стороны командования. Нередки также случаи побега с поля боя.

Также мы писали, что российский оккупант доложил командиру о побеге с позиций командира их отделения во время обстрела. Он также пожаловался на то, что военные не хотят участвовать в войне под его руководством.