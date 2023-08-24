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З'явилося вражаюче відео вибуху в окупованому Токмаку

24 серпня 2023 21:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
З'явилося вражаюче відео вибуху в окупованому Токмаку
Дим над місцем вибуху в Токмаку. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сьогодні, 24 серпня, в окупованому місті Токмак, що у Запорізькій області, прогримів потужний вибух. На місці відразу піднявся густий чорний дим.

Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко. 

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Поки що не зрозуміло, де саме був "прильот". Однак, ймовірно, влучення сталося там, де розташовувалася база російських окупантів. 

Нагадаємо, українські захисники вкотре успішно відпрацювали по окупантах. Зокрема, вони запустили ударний дрон у будівлю, де перебували вороги, після чого знищили їхню військову техніку. 

Додамо, що воїни 56-ої окремої мотопіхотної Маріупольської бригади успішно знищили вогневу позицію росіян. Вони показали, як окупанти втікають зі свого місця розташування.

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