З'явилося вражаюче відео вибуху в окупованому Токмаку

Дим над місцем вибуху в Токмаку. Фото: скриншот

Сьогодні, 24 серпня, в окупованому місті Токмак, що у Запорізькій області, прогримів потужний вибух. На місці відразу піднявся густий чорний дим.

Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.

Читайте також:

Вибух у Токмаку

Поки що не зрозуміло, де саме був "прильот". Однак, ймовірно, влучення сталося там, де розташовувалася база російських окупантів.

Нагадаємо, українські захисники вкотре успішно відпрацювали по окупантах. Зокрема, вони запустили ударний дрон у будівлю, де перебували вороги, після чого знищили їхню військову техніку.

Додамо, що воїни 56-ої окремої мотопіхотної Маріупольської бригади успішно знищили вогневу позицію росіян. Вони показали, як окупанти втікають зі свого місця розташування.