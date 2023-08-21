У Мелітополі ворог посилює охорону на блокпостах: що відбувається
У Мелітополі та районі на блокпостах загарбники посилили перевірки. Зокрема, перевіряють телефони на предмет підозрілих номерів та українських рінгтонів.
Про це повыдомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Окупанти посилюють перевірки
"На Мелітопольському районі окупанти ще більше "замикають коло" та посилюють контроль. Мелітопольці повідомляють про чергові перевірки на всіх блокпостах міста та району. Не виключаю, що однією з причин може бути й ранкова подія — злом проукраїнського ресурсу, з якого в тому числі жителі ТОТ могли отримати інформацію", — написав він.
Федоров додав, що за інформацією жителів, окупанти перевіряють ретельно телефони, машини і паспорти. Він закликав людей бути максимально пильними.
Нагадаємо, окупанти продовжують переправляти військову техніку через Мелітополь. За останній час з Криму на Запорізький напрямок переправили гармати, танки, БМП.
Також ми писали, що на Мелітопольському напрямку національні гвардійці України у складі Сил оборони успішно просуваються. Бійці змогли пройти вздовж фронтової лінії на 1,5 км та зміцнити свої позиції.