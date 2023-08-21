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У Мелітополі ворог посилює охорону на блокпостах: що відбувається

21 серпня 2023 06:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Мелітополі ворог посилює охорону на блокпостах: що відбувається
Російський окупант на вулиці Мелітополя. Фото: Слово і Діло
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Мелітополі та районі на блокпостах загарбники посилили перевірки. Зокрема, перевіряють телефони на предмет підозрілих номерів та українських рінгтонів.

Про це повыдомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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"На Мелітопольському районі окупанти ще більше "замикають коло" та посилюють контроль. Мелітопольці повідомляють про чергові перевірки на всіх блокпостах міста та району. Не виключаю, що однією з причин може бути й ранкова подія — злом проукраїнського ресурсу, з якого в тому числі жителі ТОТ могли отримати інформацію", — написав він.

Федоров додав, що за інформацією жителів, окупанти перевіряють ретельно телефони, машини і паспорти. Він закликав людей бути максимально пильними.

Нагадаємо, окупанти продовжують переправляти військову техніку через Мелітополь. За останній час з Криму на Запорізький напрямок переправили гармати, танки, БМП. 

Також ми писали, що на Мелітопольському напрямку національні гвардійці України у складі Сил оборони успішно просуваються. Бійці змогли пройти вздовж фронтової лінії на 1,5 км та зміцнити свої позиції.

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