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"Оккупантам в Запорожской области жарко": в Мелитопольском районе раздались взрывы

28 августа 2023 10:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Оккупантам в Запорожской области жарко": в Мелитопольском районе раздались взрывы
Взрывы. Иллюстративное фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Жители Мелитопольского района сообщают о взрывах вблизи Мелитополя и Акимовки в Запорожской области. Также было громко и вчера в Токмаке.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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"Горячие приветы"

"Оккупантам в Запорожской области жарко. Жители Мелитопольского района сообщают о взрывах недалеко от Мелитополя и Акимовки. Вчера горячие приветы российским военным было слышно в Токмаке. Ждем подробностей", — написал он.

Скриншот сообщения

Какая ситуация в Мелитополе

В Мелитополе и районе на блокпостах захватчики ужесточили проверки. В частности, проверяют телефоны на предмет подозрительных номеров и украинских рингтонов.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны отреагировали на оценки разведывательного сообщества США, что контрнаступление ВСУ не достигнет Мелитополя, поэтому Украина не сможет прервать сухопутный коридор РФ в Крым. Там заявили, что освобождение города Запорожской области не является единственным способом.

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