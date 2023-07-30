Вибухи в Дніпропетровській області вночі 30 липня: деталі ворожого обстрілу

Вибухи в нічному місті. Фото: google.com

Вночі, 30 липня, в Дніпропетровській області лунають вибухи. Попередньо працює ППО в регіоні.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Дніпропетровській області вночі 30 липня

Оновлено 03:01. Гримлять вибухи в Дніпропетровській області. За попередньою інформацією, працюють сили ППО.

Оновлено 03:03. Місцеві пабліки підтверджують роботу ППО, дочекаємось офіційної інформації.

Джерело: Днепр Инфо

Оновлено 03:04. Повітряна тривога наразі оголошена в кількох південних областях України, а саме в Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в МВС оприлюднили кадри з місця влучання ворожої ракети по закладу освіти в Сумах. Є загиблі та поранені, наразі на місці працюють екстрені служби.

Також ми повідомляли, що внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя 29 липня загинули двоє людей. Російська ракета влучила по відкритій місцевості.

Додамо, що в Дніпрі під час атаки РФ відеореєстратори зафіксували момент влучання російської ракети в цивільну інфраструктуру. Сталося це 28 липня.