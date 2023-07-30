Оккупанты атаковали агропредприятие в Днепропетровской области
Сегодня ночью, 30 июля, российские оккупанты пытались атаковать сельскохозяйственные объекты Украины. В результате падения обломков беспилотников на агропредприятии в Днепропетровской области произошел пожар.
Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Атака беспилотников на Днепропетровскую область
"Ночью над Криворожским районом области Воздушные Силы "приземлили" два вражеских "шахеда". Спасибо военным из ПвК "Юг", — пишет Лукашук.
По его словам, в результате падения обломков БпЛА произошел пожар на агропредприятии. Спасатели уже ликвидировали его.
К тому же сегодня ночью российские войска четыре раза обстреляли Никопольщину. Они били из артиллерии по Никополю, Марганецкой и Мировской громадах. Лукашук рассказал, что разрушений и пострадавших нет.
Глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что ночью оккупанты пытались атаковать сельскохозяйственные объекты.
Напомним, вечером, 29 июля, в нескольких северных областях Украины звучала воздушная тревога. Российские террористы обстреляли город Сумы.
Также мы писали, что в результате ракетных обстрелов Запорожья 29 июля погибли два человека. Российская ракета попала по открытой местности.