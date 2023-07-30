Оккупанты атаковали агропредприятие в Днепропетровской области

Последствия падения обломков БпЛА. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Сегодня ночью, 30 июля, российские оккупанты пытались атаковать сельскохозяйственные объекты Украины. В результате падения обломков беспилотников на агропредприятии в Днепропетровской области произошел пожар.

Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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"Ночью над Криворожским районом области Воздушные Силы "приземлили" два вражеских "шахеда". Спасибо военным из ПвК "Юг", — пишет Лукашук.

По его словам, в результате падения обломков БпЛА произошел пожар на агропредприятии. Спасатели уже ликвидировали его.

Обломки российского БпЛА. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Последствия падения обломков БпЛА. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Последствия падения обломков БпЛА. Фото: t.me/mykola_lukashuk

К тому же сегодня ночью российские войска четыре раза обстреляли Никопольщину. Они били из артиллерии по Никополю, Марганецкой и Мировской громадах. Лукашук рассказал, что разрушений и пострадавших нет.

Глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что ночью оккупанты пытались атаковать сельскохозяйственные объекты.

Сообщение руководителя Днепропетровского облсовета. Фото: скриншот

Напомним, вечером, 29 июля, в нескольких северных областях Украины звучала воздушная тревога. Российские террористы обстреляли город Сумы.

Также мы писали, что в результате ракетных обстрелов Запорожья 29 июля погибли два человека. Российская ракета попала по открытой местности.