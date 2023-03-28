Окупанти атакували дронами Дніпропетровську область: деталі
Сьогодні вночі, 28 березня, російські окупанти атакували Дніпропетровську область. Противник використовував дрони.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
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Деталі
"Два безпiлотники вiйськовi з повiтряного командування "Схiд" знищили. Ще один — поцiлив по приватному пiдприємству у Днiпрi. Там сталася сильна пожежа. Вогонь охопив 4 тис кв метрiв", — розповів Лисак.
Кілька годин рятувальники боролися з вогнем. Загоряння вже загасили.
На щастя, люди не постраждали від російської атаки.
"Це — головне. Бо люди — то наша найбільша цінність. На відміну від окупантів, які для кремлівської верхівки є розхідним матеріалом", — додав Лисак.
Нагадаємо, у Слов'янську Донецької області зросла кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару. Загинуло щонайменше двоє людей, ще 32 — поранено.
Також ми писали, що 26 березня, російські окупанти обстріляли місто Куп'янськ Харківської області. Вони пошкодили приватний будинок та багатоповерхівку.
Додамо, в суботу, 25 березня, російські окупанти обстріляли дві громади у Дніпропетровській області. Загарбники завдали ударів за допомогою артилерії та безпілотників.