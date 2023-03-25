Росіяни вдарили артилерією і дронами по Дніпропетровщині, під вогнем опинилися дві громади

Росіяни систематично обстрілюють громади Дніпропетровської області

В суботу, 25 березня, російські окупанти обстріляли дві громади у Дніпропетровській області. Загарбники завдали ударів за допомогою артилерії та безпілотників.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Наслідки атак

"Неспокійно сьогодні було у двох районах області. Нікопольський район російські окупанти атакували з БпЛА. Під ворожий вогонь потрапила Марганецька громада", — зазначив Лукашук.

За словами чиновника, в Синельниківському районі армія рф завдала удару з важкої артилерії по Великомихайлівській громаді.

"В обох випадках — без постраждалих. Території обстрілів обстежуються", — додав глава облради.

Нагадаємо, у суботу, 25 березня, російські окупаційні війська обстріляли Часів Яр і Торецьк Донецької області з артилерії. Внаслідок ворожої атаки є загиблі.

Також раніше російські військові вкотре атакували місто Херсон. Цього разу окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги.

Фото ілюстративне/Микола Лукашук

