Росіяни вдарили артилерією і дронами по Дніпропетровщині, під вогнем опинилися дві громади
В суботу, 25 березня, російські окупанти обстріляли дві громади у Дніпропетровській області. Загарбники завдали ударів за допомогою артилерії та безпілотників.
Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
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Наслідки атак
"Неспокійно сьогодні було у двох районах області. Нікопольський район російські окупанти атакували з БпЛА. Під ворожий вогонь потрапила Марганецька громада", — зазначив Лукашук.
За словами чиновника, в Синельниківському районі армія рф завдала удару з важкої артилерії по Великомихайлівській громаді.
"В обох випадках — без постраждалих. Території обстрілів обстежуються", — додав глава облради.
Нагадаємо, у суботу, 25 березня, російські окупаційні війська обстріляли Часів Яр і Торецьк Донецької області з артилерії. Внаслідок ворожої атаки є загиблі.
Також раніше російські військові вкотре атакували місто Херсон. Цього разу окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги.
Фото ілюстративне/Микола Лукашук