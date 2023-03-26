Росіяни обстріляли приватний будинок та багатоповерхівку в Харківській області

Наслідки російського обстрілу

Сьогодні, 26 березня, російські окупанти обстріляли місто Куп'янськ Харківської області. Вони пошкодили приватний будинок та багатоповерхівку.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Харківській області.

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"26 березня о 10:17 рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали для обстеження місць чергового ворожого артилерійського обстрілу у місті Куп’янськ", — йдеться у повідомленні.

Перевіркою виявлені чисельні пошкодження приватного домоволодіння. Окупанти пошкодили гараж, дах, вікна житлового будинку, паркан та автомобіль. До того ж рятувальники зафіксували пошкодження газогону, зовнішньої стіни, вікон, дверей під'їзду та балконів у житловому п'ятиповерховому будинку.

На щастя, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Донецьку область. Загалом за добу вони вбили двох цивільних, ще одна людина отримала поранення.

Також ми писали, що в суботу, 25 березня, російські окупанти обстріляли дві громади у Дніпропетровській області. Загарбники завдали ударів за допомогою артилерії та безпілотників.

Додамо, російські військові вкотре атакували місто Херсон. Цього разу окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги.