Оккупанты атаковали дронами Днепропетровскую область: детали

Уничтоженный вражеский дрон

Сегодня ночью, 28 марта, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. Противник использовал дроны.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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"Два беспилотника военные из воздушного командования "Восток" уничтожили. Еще один — попал по частному предприятию в Днепре. Там произошел сильный пожар. Огонь охватил 4 тыс кв метров", — рассказал Лысак.

Несколько часов спасатели сражались с огнем. Возгорание уже потушили.

К счастью, люди не пострадали от российской атаки.

"Это — главное. Потому что люди — наша наибольшая ценность. В отличие от оккупантов, которые для кремлевской верхушки являются расходным материалом", — добавил Лысак.

Напомним, в Славянске Донецкой области возросло количество погибших в результате российского ракетного удара. Погибли по меньшей мере два человека, еще 32 ранены.

Также мы писали, что 26 марта российские оккупанты обстреляли город Купянск Харьковской области. Они повредили частный дом и многоэтажку.

Добавим, в субботу, 25 марта, российские оккупанты обстреляли две громады в Днепропетровской области. Захватчики нанесли удары с помощью артиллерии и беспилотников.