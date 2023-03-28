Оккупанты атаковали дронами Днепропетровскую область: детали
Сегодня ночью, 28 марта, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. Противник использовал дроны.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
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"Два беспилотника военные из воздушного командования "Восток" уничтожили. Еще один — попал по частному предприятию в Днепре. Там произошел сильный пожар. Огонь охватил 4 тыс кв метров", — рассказал Лысак.
Несколько часов спасатели сражались с огнем. Возгорание уже потушили.
К счастью, люди не пострадали от российской атаки.
"Это — главное. Потому что люди — наша наибольшая ценность. В отличие от оккупантов, которые для кремлевской верхушки являются расходным материалом", — добавил Лысак.
Напомним, в Славянске Донецкой области возросло количество погибших в результате российского ракетного удара. Погибли по меньшей мере два человека, еще 32 ранены.
Также мы писали, что 26 марта российские оккупанты обстреляли город Купянск Харьковской области. Они повредили частный дом и многоэтажку.
Добавим, в субботу, 25 марта, российские оккупанты обстреляли две громады в Днепропетровской области. Захватчики нанесли удары с помощью артиллерии и беспилотников.