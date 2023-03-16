Окупанти атакували Костянтинівку касетними боєприпасами: в ОВА розповіли про поранених та руйнування

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Окупанти двічі за добу атакували "Ураганами" Костянтинівку, що на Донеччині. Внаслідок обстрілів постраждали шестеро мирних людей, серед них — іноземний волонтер.

Про це у своєму Telegram розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Очільник ОВА розповів, що загарбники вдень двічі завдали ударів по місту з реактивних систем залпового вогню "Ураган" касетними боєприпасами. Пошкоджень різного ступеня зазнали щонайменше 19 будинків, школа та підприємство.

"Попри відносну віддаленість від лінії фронту, Костянтинівка постійно потерпає від ворожих обстрілів. Росіяни невпинно гатять з усього, що дістає до міста, тримаючи його в постійному терорі", — написав Павло Кириленко.

Нагадаємо, минулої доби, 15 березня, окупанти також обстрілювали Донецьку область. За даними Павла Кириленка, вчора, внаслідок атак загинув один мирний мешканець, ще понад десять — отримали поранення.

Раніше ми писали, що загарбники атакували з безпілотників медичний заклад у Херсоні. На щастя, постраждалих серед персоналу та пацієнтів немає.