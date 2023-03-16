Росіяни суттєво збільшили кількість обстрілів на Луганському фронті, — Гайдай

Сергій Гайдай

Російські окупанти збільшили кількість обстрілів на Луганському фронті. Однак загарбники не мають успіху в області.

Про це повідомив Сергій Гайдай.

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За словами Гайдая, "бавовна", яка відбувалася протягом останніх днів, порушила логістику ворога. Російські військові мають проблеми з доставленням БК до позицій, однак це не є "артилерійським голодом".

"Ворог успіху на Луганщині не має, намагання прориву у Білогорівці та на Кремінському напрямку закінчилося для росіян втратами", — наголосив Гайдай.

Він додав, що на Луганському фронті неочікувано з'явилися буряти, яких давно не було.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звільнив голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА, а саме Сергія Гайдая, Максима Марченка та Сергія Гамалія. Причини звільнення наразі невідомі.

Також ми писали, що наступальна операція окупантів у Луганській області, ймовірно, наближається до кульмінації, якщо вона ще не кульмінувала, хоча рф перекинула на лінію Сватове-Кремінна більшість підрозділів у складі щонайменше трьох дивізій. Російські сили досягли лише мінімальних тактичних успіхів уздовж всієї лінії фронту на Луганщині протягом останнього тижня, й українським силам, ймовірно, нещодавно вдалося провести контратаки та повернути території.

Додамо, у низці виправних закладів Луганської області окупанти почали вербувати засуджених до окупаційної армії. А для мирних мешканців росіяни не відкривають навіть найнеобхідніші окупаційні "адміністрації".