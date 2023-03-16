Оккупанты атаковали Константиновку кассетными боеприпасами: в ОВА рассказали о раненых и разрушениях
Оккупанты дважды за сутки атаковали "Ураганами" Константиновку на Донетчине. В результате обстрелов пострадали шесть мирных людей, среди них — иностранный волонтер.
Об этом в своем Telegram рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
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Глава ОВА рассказал, что захватчики днем дважды нанесли удары по городу из реактивных систем залпового огня "Ураган" кассетными боеприпасами. Повреждения разной степени получили по меньшей мере 19 домов, школа и предприятие.
"Несмотря на относительную удаленность от линии фронта, Константиновка постоянно страдает от вражеских обстрелов. Россияне неустанно стряпают из всего, что достает до города, держа его в постоянном терроре", — написал Павел Кириленко.
Напомним, за прошедшие сутки, 15 марта оккупанты также обстреливали Донецкую область. По данным Павла Кириленко, вчера в результате атак погиб один мирный житель, еще более десяти — получили ранения.
Ранее мы писали, что захватчики атаковали из беспилотников медицинское учреждение в Херсоне. К счастью, пострадавших среди персонала и пациентов нет.