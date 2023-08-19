Оккупанты атаковали объект инфраструктуры в Житомирской области
Сегодня ночью, 19 августа, российские захватчики атаковали объект инфраструктуры в Житомирской области. Для этого противник использовал дроны-камикадзе.
Об этом рассказал глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
Обстрел Житомирской области
"Из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар, который был локализован специалистами ГСЧС", — сообщил Бунечко.
По его словам, жертв и пострадавших в результате российской атаки нет. Глава Житомирской ОВА добавил, что информация о масштабе повреждений уточняется.
Напомним, сегодня ночью, 19 августа, российские оккупанты обстреляли Хмельницкую область. В результате атаки пострадали люди и дома.
Также мы писали, что сегодня ночью, 19 августа, российские оккупанты атаковали Украину с северного направления ударными беспилотниками Shahed-136/131. Противовоздушная оборона уничтожила почти все вражеские цели.