Оккупанты атаковали объект инфраструктуры в Житомирской области

Взрыв ночью. Иллюстративное фото: google.com

Сегодня ночью, 19 августа, российские захватчики атаковали объект инфраструктуры в Житомирской области. Для этого противник использовал дроны-камикадзе.

Об этом рассказал глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Читайте также:

Обстрел Житомирской области

"Из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар, который был локализован специалистами ГСЧС", — сообщил Бунечко.

По его словам, жертв и пострадавших в результате российской атаки нет. Глава Житомирской ОВА добавил, что информация о масштабе повреждений уточняется.

Пост главы Житомирской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, сегодня ночью, 19 августа, российские оккупанты обстреляли Хмельницкую область. В результате атаки пострадали люди и дома.

Также мы писали, что сегодня ночью, 19 августа, российские оккупанты атаковали Украину с северного направления ударными беспилотниками Shahed-136/131. Противовоздушная оборона уничтожила почти все вражеские цели.