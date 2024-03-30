Оккупанты атаковали юг — Воздушные силы рассказали, сколько вражеских целей уничтожено

Уничтожение российской цели. Фото: скриншот с видео

Российские захватчики в субботу, 30 марта, атаковали юг Украины. Враг запустил по украинскому региону беспилотники и ракету.

Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.

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Атака на юг 30 марта

Так, за день силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" удалось уничтожить российскую управляемую авиационную ракету Х-59, разведывательный беспилотник "Supercam" и ударный дрон "Ланцет".

Сбитые воздушные цели. Фото: Воздушное командование "Юг"

Напомним, сегодня силы ПВО сбили российскую управляемую авиационную ракету Х-59 в Днепропетровской области.

Также мы писали, что спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал, что у украинских военных есть оружие способное сбивать ракеты "Цирконы". Он также сообщил о возможном дефиците ракет других типов в России.