Оккупанты атаковали юг — Воздушные силы рассказали, сколько вражеских целей уничтожено
Российские захватчики в субботу, 30 марта, атаковали юг Украины. Враг запустил по украинскому региону беспилотники и ракету.
Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.
Атака на юг 30 марта
Так, за день силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" удалось уничтожить российскую управляемую авиационную ракету Х-59, разведывательный беспилотник "Supercam" и ударный дрон "Ланцет".
Напомним, сегодня силы ПВО сбили российскую управляемую авиационную ракету Х-59 в Днепропетровской области.
Также мы писали, что спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал, что у украинских военных есть оружие способное сбивать ракеты "Цирконы". Он также сообщил о возможном дефиците ракет других типов в России.
Читайте Новини.LIVE!