Оккупанты атаковали частный сектор в Запорожье: есть погибшие
Сегодня ночью, 9 апреля, российские оккупанты обстреляли Запорожье. Они попали в один из частных секторов города. В результате вражеской атаки погибли люди.
Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
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Военные рф разрушили один дом. Куртев рассказал, что еще в десятках соседних домов повреждены окна и кровли.
"К настоящему времени известно, что, к большому сожалению, погибли два человека — мужчина и ребенок 2012 года рождения, ушедший из жизни в карете скорой помощи", — говорится в сообщении.
Секретарь Запорожского городского совета сообщил, что разбор завалов продолжается. По предварительной информации, в доме проживало три человека.
К тому же одна женщина госпитализирована в больницу. Еще одному человеку домедицинская помощь оказана на месте.
"Пока улица отключена от газа и электричества. На месте работают все соответствующие службы. Есть два коммунальных автобуса, в которых люди могут согреться и выпить горячие напитки", — добавил Куртев.
Напомним, российские захватчики утром 31 марта нанесли по городу Запорожье и пригороду удары по реактивным системам залпового огня. Гражданские сооружения подверглись разрушениям.
Также писали, что 22 марта в Запорожье российские ракеты попали в многоэтажку в районе Прибрежной автомагистрали.
Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео попадания российской ракеты в многоэтажку в Запорожье. По информации городского совета, захватчики направили по жилому району две ракеты.