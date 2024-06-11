Оккупанты атаковали Запорожскую область 548 раз в сутки

Оккупанты атаковали Запорожье с воздуха и артиллерией — три человека ранены
В течение суток с 10 по 11 июня оккупанты нанесли 548 раз ударов по Запорожской области. Во время атаки по Пологовскому району получили ранения две женщины и мужчина.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram во вторник, 11 июня.
По каким населенным пунктам Запорожье били россияне
По информации Запорожской ОВА, за сутки под вражеским огнем находились 10 населенных пунктов.
- Враг нанес 5 авиационных ударов по Цветковому и Каменскому.
- 220 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Роботино, Малиновку и Новоандреевку.
- 22 обстрела из РСЗО накрыли Роботино, Малую Токмачку, Новоандреевку и Малиновку.
- 301 артобстрел нанесен по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки, Новоданиловки и Степногорска.
За это время поступило 10 сообщений о разрушении жилья.
Напомним, накануне вечером россияне обстреляли Харьков. Авиабомбы попали в двух районах города, пострадали восемь человек.
Во время атаки по жилым кварталам Херсонской области были повреждены два частных дома, два человека получили ранения.
Также российские захватчики атаковали Днепропетровскую область, в результате обстрелов ранения получила 44-летняя женщина.
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