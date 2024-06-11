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Оккупанты атаковали Запорожье с воздуха и артиллерией — три человека ранены

11 июня 2024 07:50
- Галина Шподарева
Оккупанты атаковали Запорожскую область 548 раз в сутки
Последствия атаки россиян в Запорожье. Фото: Telegram Ивана Федорова
- Галина Шподарева

В течение суток с 10 по 11 июня оккупанты нанесли 548 раз ударов по Запорожской области. Во время атаки по Пологовскому району получили ранения две женщины и мужчина.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram во вторник, 11 июня.

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По информации Запорожской ОВА, за сутки под вражеским огнем находились 10 населенных пунктов.

  • Враг нанес 5 авиационных ударов по Цветковому и Каменскому.
  • 220 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Роботино, Малиновку и Новоандреевку.
  • 22 обстрела из РСЗО накрыли Роботино, Малую Токмачку, Новоандреевку и Малиновку.
  • 301 артобстрел нанесен по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки, Новоданиловки и Степногорска.

За это время поступило 10 сообщений о разрушении жилья.

Сообщение Ивана Федорова. Фото: скриншот
Сообщение Ивана Федорова. Фото: скриншот

Напомним, накануне вечером россияне обстреляли Харьков. Авиабомбы попали в двух районах города, пострадали восемь человек.

Во время атаки по жилым кварталам Херсонской области были повреждены два частных дома, два человека получили ранения.

Также российские захватчики атаковали Днепропетровскую область, в результате обстрелов ранения получила 44-летняя женщина.

оккупанты
Иван Федоров
ракетный удар
война в Украине
війна
ранение

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