Оккупанты атаковали Запорожскую область 548 раз в сутки

Последствия атаки россиян в Запорожье. Фото: Telegram Ивана Федорова

В течение суток с 10 по 11 июня оккупанты нанесли 548 раз ударов по Запорожской области. Во время атаки по Пологовскому району получили ранения две женщины и мужчина.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram во вторник, 11 июня.

Читайте также:

По каким населенным пунктам Запорожье били россияне

По информации Запорожской ОВА, за сутки под вражеским огнем находились 10 населенных пунктов.

Враг нанес 5 авиационных ударов по Цветковому и Каменскому.

220 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Роботино, Малиновку и Новоандреевку.

22 обстрела из РСЗО накрыли Роботино, Малую Токмачку, Новоандреевку и Малиновку.

301 артобстрел нанесен по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки, Новоданиловки и Степногорска.

За это время поступило 10 сообщений о разрушении жилья.

Сообщение Ивана Федорова. Фото: скриншот

Напомним, накануне вечером россияне обстреляли Харьков. Авиабомбы попали в двух районах города, пострадали восемь человек.

Во время атаки по жилым кварталам Херсонской области были повреждены два частных дома, два человека получили ранения.

Также российские захватчики атаковали Днепропетровскую область, в результате обстрелов ранения получила 44-летняя женщина.