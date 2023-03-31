Росіяни вбили ще одного мирного жителя Бахмута, — ОВА

Наслідки російських обстрілів на Донеччині

Протягом минулої доби внаслідок російських обстрілів загинув один мирний житель Донецької області. Загалом від початку повномасштабного вторгнення росія вбила щонайменше 1438 жителів регіону.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Жертви серед цивільних

За інформацією Кириленка, за 30 березня росіяни вбили одного жителя Донеччини — у Бахмуті.

Ще шестеро людей в області отримали поранення.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", — додав очільник обласної адміністрації.

Він також повідомив, що загалом від початку повномасштабного вторгнення рф на Донеччині загинуло 1438 цивільних жителів, ще 3313 отримали поранення.

Нагадаємо, вночі росіяни атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. Зокрема, під ворожий обстріл потрапило місто Харків. За даними Генштабу ЗСУ, українські військові знищили дев'ять із десяти запущених окупантами дронів.

Також повідомлялося, що російські загарбники вранці завдали по місту Запоріжжі та передмісті ударів з реактивних систем залпового вогню.