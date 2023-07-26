Окупанти бідкаються, що ЗСУ "притиснули" їх на Запоріжжі: подробиці
Представники окупаційної адміністрації Запорізької області заявляють, що російські війська використали увесь арсенал наявного у них озброєння, щоб відбивати штурми ЗСУ. При цьому Сили оборони України вклинилися в першу лінію оборони Росії на окупованій частині Запорізької області.
Про це заявив представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов.
ЗСУ прорвали лінію оборони ворога біля Оріхова
За словами Рогова, щоб прорвати російську оборону в районі Оріхова, ЗСУ використали щонайменше 100 одиниць бронетехніки.
"На цей момент внаслідок кількох хвиль атаки в районі Роботиного на понад 100 одиницях бронетехніки, включаючи танки, БМП, БТР і ББМ, противнику вдалося вклинитися на трьох ділянках нашої першої лінії оборони. Основну роль у наступі відіграють штурмові групи 33 ОМБр і 118 ОМБр 10 АК ЗСУ", — скаржиться колаборант.
Він також запевняє, що бійці цих українських бригад пройшли навчання за кордоном, а самі бригади пріоритетно оснащені західними зразками військової техніки, включаючи танки "Леопард" та БМП "Бредлі".
"Нині у цьому районі йдуть важкі запеклі бої високої інтенсивності", — резюмував Рогов.
Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ заявили, що українські військові продовжують вести наступальні маневри у напрямку Бахмута, Мелітополя та Бердянська. У районі Старомайорського вони впевнено досягли успіху і зміцнилися на досягнутих позиціях.
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що за весь час, поки триває контрнаступ ЗСУ, захисники "здійснили військові дива, про які писатимуть у підручниках". Зокрема, Силам оборони вдається наступати та просуватись в умовах, коли у ворога є помітна перевага у зброї та особовому складі.