Окупанти бідкаються, що ЗСУ "притиснули" їх на Запоріжжі: подробиці

Українські військові ведуть вогонь із РСЗВ "Град". Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Представники окупаційної адміністрації Запорізької області заявляють, що російські війська використали увесь арсенал наявного у них озброєння, щоб відбивати штурми ЗСУ. При цьому Сили оборони України вклинилися в першу лінію оборони Росії на окупованій частині Запорізької області.

Про це заявив представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов.

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За словами Рогова, щоб прорвати російську оборону в районі Оріхова, ЗСУ використали щонайменше 100 одиниць бронетехніки.

"На цей момент внаслідок кількох хвиль атаки в районі Роботиного на понад 100 одиницях бронетехніки, включаючи танки, БМП, БТР і ББМ, противнику вдалося вклинитися на трьох ділянках нашої першої лінії оборони. Основну роль у наступі відіграють штурмові групи 33 ОМБр і 118 ОМБр 10 АК ЗСУ", — скаржиться колаборант.

Повідомлення колаборанта Рогова про ситуацію на фронті у Запорізькій області

Він також запевняє, що бійці цих українських бригад пройшли навчання за кордоном, а самі бригади пріоритетно оснащені західними зразками військової техніки, включаючи танки "Леопард" та БМП "Бредлі".

"Нині у цьому районі йдуть важкі запеклі бої високої інтенсивності", — резюмував Рогов.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ заявили, що українські військові продовжують вести наступальні маневри у напрямку Бахмута, Мелітополя та Бердянська. У районі Старомайорського вони впевнено досягли успіху і зміцнилися на досягнутих позиціях.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що за весь час, поки триває контрнаступ ЗСУ, захисники "здійснили військові дива, про які писатимуть у підручниках". Зокрема, Силам оборони вдається наступати та просуватись в умовах, коли у ворога є помітна перевага у зброї та особовому складі.