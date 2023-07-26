Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти бідкаються, що ЗСУ "притиснули" їх на Запоріжжі: подробиці arrow

Окупанти бідкаються, що ЗСУ "притиснули" їх на Запоріжжі: подробиці

26 липня 2023 17:33
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Окупанти бідкаються, що ЗСУ "притиснули" їх на Запоріжжі: подробиці
Українські військові ведуть вогонь із РСЗВ "Град". Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Представники окупаційної адміністрації Запорізької області заявляють, що російські війська використали увесь арсенал наявного у них озброєння, щоб відбивати штурми ЗСУ. При цьому Сили оборони України вклинилися в першу лінію оборони Росії на окупованій частині Запорізької області. 

Про це заявив представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов.

Читайте також:

ЗСУ прорвали лінію оборони ворога біля Оріхова

За словами Рогова, щоб прорвати російську оборону в районі Оріхова, ЗСУ використали щонайменше 100 одиниць бронетехніки.

"На цей момент внаслідок кількох хвиль атаки в районі Роботиного на понад 100 одиницях бронетехніки, включаючи танки, БМП, БТР і ББМ, противнику вдалося вклинитися на трьох ділянках нашої першої лінії оборони. Основну роль у наступі відіграють штурмові групи 33 ОМБр і 118 ОМБр 10 АК ЗСУ", — скаржиться колаборант. 

Повідомлення колаборанта Рогова про ситуацію на фронті у Запорізькій області
Повідомлення колаборанта Рогова про ситуацію на фронті у Запорізькій області

Він також запевняє, що бійці цих українських бригад пройшли навчання за кордоном, а самі бригади пріоритетно оснащені західними зразками військової техніки, включаючи танки "Леопард" та БМП "Бредлі". 

"Нині у цьому районі йдуть важкі запеклі бої високої інтенсивності", — резюмував Рогов.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ заявили, що українські військові продовжують вести наступальні маневри у напрямку Бахмута, Мелітополя та Бердянська. У районі Старомайорського вони впевнено досягли успіху і зміцнилися на досягнутих позиціях.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що за весь час, поки триває контрнаступ ЗСУ, захисники "здійснили військові дива, про які писатимуть у підручниках". Зокрема, Силам оборони вдається наступати та просуватись в умовах, коли у ворога є помітна перевага у зброї та особовому складі. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Будемо збивати": у Повітряних силах прокоментували ракетні удари по Україні

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз