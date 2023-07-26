Оккупанты жалуются, что ВСУ "прижали" их на Запорожье: подробности

Украинские военные ведут огонь из РСЗО "Град". Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Представители оккупационной администрации Запорожской области заявляют, что российские войска использовали весь арсенал имеющегося у них вооружения, чтобы отражать штурмы ВСУ. При этом Силы обороны Украины вклинились в первую линию обороны России на оккупированной части Запорожской области.

Об этом заявил представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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По словам Рогова, чтобы прорвать российскую оборону в районе Орехово ВСУ использовали не менее 100 единиц бронетехники.

"На данный момент в результате нескольких волн атаки в районе Роботиного на более чем 100 единицах бронетехники, включая танки, БМП, БТР и ББМ противнику удалось вклиниться на трех участках нашей первой линии обороны. Основную роль в наступлении играют штурмовые группы 33 ОМБр и 118 ОМБр и 118 ВСУ", — жалуется коллаборант.

Сообщение коллаборанта Рогова о ситуации на фронте в Запорожской области

Он также уверяет, что бойцы этих украинских бригад прошли обучение за границей, а сами бригады приоритетно оснащены западными образцами военной техники, включая танки "Леопард" и БМП "Брэдли".

"В настоящее время в этом районе идут тяжелые ожесточенные бои высокой интенсивности", — резюмировал Рогов.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что украинские военные продолжают вести наступательные маневры в направлении Бахмута, Мелитополя и Бердянска. В районе Старомайорского они уверенно добились успеха и укрепились на достигнутых позициях.

Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что за все время, пока продолжается контрнаступление ВСУ, защитники "совершили военные чудеса, о которых будут писать в учебниках". В частности, Силам обороны удается наступать и продвигаться в условиях, когда у врага заметно преимущество в оружии и личном составе.