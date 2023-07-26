Оккупанты жалуются, что ВСУ "прижали" их на Запорожье: подробности
Представители оккупационной администрации Запорожской области заявляют, что российские войска использовали весь арсенал имеющегося у них вооружения, чтобы отражать штурмы ВСУ. При этом Силы обороны Украины вклинились в первую линию обороны России на оккупированной части Запорожской области.
Об этом заявил представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов.
ВСУ прорвали линию обороны врага вблизи Орехова
По словам Рогова, чтобы прорвать российскую оборону в районе Орехово ВСУ использовали не менее 100 единиц бронетехники.
"На данный момент в результате нескольких волн атаки в районе Роботиного на более чем 100 единицах бронетехники, включая танки, БМП, БТР и ББМ противнику удалось вклиниться на трех участках нашей первой линии обороны. Основную роль в наступлении играют штурмовые группы 33 ОМБр и 118 ОМБр и 118 ВСУ", — жалуется коллаборант.
Он также уверяет, что бойцы этих украинских бригад прошли обучение за границей, а сами бригады приоритетно оснащены западными образцами военной техники, включая танки "Леопард" и БМП "Брэдли".
"В настоящее время в этом районе идут тяжелые ожесточенные бои высокой интенсивности", — резюмировал Рогов.
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что украинские военные продолжают вести наступательные маневры в направлении Бахмута, Мелитополя и Бердянска. В районе Старомайорского они уверенно добились успеха и укрепились на достигнутых позициях.
Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что за все время, пока продолжается контрнаступление ВСУ, защитники "совершили военные чудеса, о которых будут писать в учебниках". В частности, Силам обороны удается наступать и продвигаться в условиях, когда у врага заметно преимущество в оружии и личном составе.