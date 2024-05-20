Репатріація тіл українських військових блокується Росією

Автомобіль для евакуації полеглих захисників. Фото: соцмережі

Керівник Секретаріату Координаційного штабу Богдан Охріменко заявив, що російські загарбники блокують репатріацію тіл полеглих українських воїнів. Російська сторона просто ігнорує всі заклики України щодо повернення героїв.

Про це повідомляє пресслужба Координаційного штабу у Telegram у понеділок, 20 травня.

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Повернення тіл захисників

"Так само як і обміни полоненими, росіяни почали затримувати репатріацію тіл загиблих Оборонців. Усі наші заклики повернути в Україну тіла Захисників, ігноруються російською стороною", — йдеться у повідомленні.

Там зауважили, що прикладом цього є безпідставна відмова російської сторони провести репатріацію останків загиблих захисників 15 травня цього року. Водночас Координаційний штаб робить все, аби повернути полеглих Героїв.

"Ми закликаємо російську сторону згадати загальнолюдські цінності — заберіть тіла своїх військових та віддайте їх рідним для належного поховання", — додали у Штабі.

Скриншот допису Координаційного штабу

Нагадаємо, 26 квітня в Україну вдалося повернути тіла ще 140 полеглих військових.

Також ми писали, що 12 квітня відбувся ще один репатріаційний захід. Тоді в Україну повернули тіла ще 99 військових.