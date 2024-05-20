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Оккупанты блокируют репатриацию тел украинских военных, — Координационный штаб

20 мая 2024 23:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Репатриация тел украинских военных блокируется Россией
Автомобиль для эвакуации павших защитников. Фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Руководитель Секретариата Координационного штаба Богдан Охрименко заявил, что российские захватчики блокируют репатриацию тел павших украинских воинов. Российская сторона просто игнорирует все призывы Украины по возвращению героев.

Об этом сообщает пресс-служба Координационного штаба в Telegram в понедельник, 20 мая.

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Возвращение тел защитников

"Подобно обменам пленными, россияне начали задерживать репатриацию тел погибших Защитников. Все наши призывы вернуть в Украину тела Защитников, игнорируются российской стороной", — говорится в сообщении.

Там отметили, что примером этого является безосновательный отказ российской стороны провести репатриацию останков погибших защитников 15 мая этого года. В то же время Координационный штаб делает все, чтобы вернуть павших Героев.

"Мы призываем российскую сторону вспомнить общечеловеческие ценности — заберите тела своих военных и отдайте их родным для должного захоронения", — добавили в Штабе.

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Скриншот поста Координационного штаба

Напомним, 26 апреля в Украину удалось вернуть тела еще 140 павших военных.

Также мы писали, что 12 апреля состоялось еще одно репатриационное мероприятие. Тогда в Украину вернули тела еще 99 военных.

ВСУ
оккупанты
война в Украине
защитники
погибшие

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