Оккупанты депортируют детей с ВОТ на "лечение" в Россию

Ребенок держит руку мамы. Фото: google.com

Российские оккупанты продолжают проводить принудительные "медицинские осмотры" для детей на временно оккупированных территориях Украины. После этого они их депортируют на "лечение" в РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"На программу "медицинского осмотра", который проводят свезенные врачи, враг планирует потратить 1,4 млрд рублей. После осмотра подавляющего большинства детей приписывают "лечение" в РФ, от которого родители не могут отказаться, ведь тогда им угрожают отобрать родительские права", — говорится в сообщении.

С начала 2023 года в Донецкой области "медицинский осмотр" прошли 75 тысяч детей. 39 тысяч маленьких украинцев были вывезены в Россию.

В Луганской области "врачи" осмотрели 94 тысячи детей, а "патологию обнаружили" у 66 тысяч и вывезли их.

В ЦНС рассказали, что были зафиксированы случаи, когда "врачи" требуют у родителей деньги, чтобы не "обнаруживать патологию".

Напомним, по состоянию на утро 7 апреля более 1411 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России. Ювенальные прокуроры рассказали, что 467 детей погибли.

Также мы писали, что в понедельник, 10 апреля, домой в Херсонскую область вернули 24 ребенка, которых незаконно удерживали российские оккупанты. Детей часами допрашивали россияне и снимались в пропагандистских репортажах.

Добавим, оккупанты массово вывозят украинских детей в Россию. Дети получают психологические и физические травмы. Над ними издеваются, избивают. В частности, есть случаи избиения за отказ слушать и петь русский гимн.