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Окупанти готують евакуацію місцевого населення на ТОТ України, — Генштаб

8 квітня 2023 07:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Військові рф/Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей російські окупанти готують евакуацію місцевого населення. Військові рф планують вивезти людей на територію Автономної Республіки Крим.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Деталі

У Мелітополі та Скадовську росіяни організували опитування місцевого населення щодо можливої евакуації. В ході голосування окупанти перевіряють наявність російського паспорта, прописку та рівень освіти.

"Відзначається періодичний виїзд автобусів з охочими евакуюватися. Окупанти поширюють інформацію, що з кінця квітня розпочнеться примусова евакуація цивільного населення", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наразі на території України продовжуються проблеми, пов'язані з окупацією російськими військами. Зокрема, у населеному пункті Мелітополь Запорізької області місцеве населення стало жертвою психологічного впливу з боку окупантів.

Також ми писали, що окупанти рф оголосили евакуацію з Бердянська Запорізької області. Вона буде тривати до 15 квітня.

Додамо, російські загарбники на тлі чуток про контрнаступ ЗСУ почали евакуацію на окупованій території Херсонщини. Зокрема, окупанти складають списки для вивезення цивільного населення зі Скадовська. 

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