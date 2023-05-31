У Ялті окупанти відбирають майно українців, які не взяли російський паспорт

Жінка з російським паспортом. Фото: Донбас24

Сьогодні, 31 травня, генеральний штаб ЗСУ повідомив, що окупанти продовжують різними способами примушувати українців перейти на російський паспорт. Тепер працівники державних установ на тимчасово окупованих територіях зможуть забрати заробітну плату тільки при наявності червоного документу з двоголовим птахом.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

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Відсутність паспорту РФ

На тимчасово окупованих територіях майже рік окупанти намагаються придушити українців, які не переходять на російські документи. Росіяни придумали нову схему — працівники бюджетних установ зможуть отримати заробітну платню лише після переоформлення у російському банку.

Однак це перейшло до того, що у тимчасово окупованій Ялті у Криму російська окупаційна влада почала незаконно відбирати нерухомість у громадян України, які за період окупації не перейшли на російське громадянство. Зазначається, що в ці помешкання заселяються військовослужбовців РФ.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни шантажують українських дітей. Вони змушують їх отримувати паспорти громадянина Російської Федерації.

На тимчасово окуповану територію Луганщини прибули співробітники російського Міністерства внутрішних справ. Вони залякують місцевих мешканців, аби примусити тих отримати паспорти РФ.

Влада Бєлгородської області оголосила про евакуацію дітей із кількох районів. Неповнолітніх вивезуть до сусідньої Воронезької області РФ.

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