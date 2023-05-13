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Зеленський про контрнаступ: світ побачить, а Росія — точно відчує

13 травня 2023 20:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський про контрнаступ: світ побачить, а Росія — точно відчує
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Janis Laizans
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів, що зовсім скоро буде здійснено перші важливі кроки українського контрнаступу. За його словами, РФ точно це відчує.

Про це Володимир Зеленський сказав представникам італійських ЗМІ.

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"Ми дуже серйозно готуємось і дуже серйозні кроки будуть обов'язково. Я знаю, що ми всі дуже мотивовані. Не лише ті, хто знає задум, але й весь народ", — заявив Зеленський.

Український лідер наголосив, що Російська Федерація точно відчує початок контрнаступу ЗСУ. Зеленський також зазначив журналістам, що не може сказати, коли саме це відбудеться. 

"Це найактуальніше запитання, але я не можу вам на нього відповісти. Але ви точно побачите, а Росія — точно відчує... Ми віримо в перемогу і віримо, що перші важливі кроки будуть незабаром", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ потрібно більше часу для початку довгоочікуваного контрнаступу проти російських військ, оскільки військові очікують доставки обіцяної допомоги.

Також ми писали, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав західні країни не думати про майбутній контрнаступ України як про останній у цій війні. Якщо буде потреба Україна готуватиметься до наступних операцій, аби звільнити свої території.

Додамо, триває 444 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Найзапекліші бої наразі ведуться на Донеччині. Водночас ЗСУ ведуть наступальні операції у місті Бахмут. 

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