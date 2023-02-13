К 2023 году оккупанты планируют снести в Мариуполе все поврежденные дома

Оккупанты хотят снести в Мариуполе все поврежденные дома до конца 2023 года
Оккупационные власти Мариуполя планируют снести все поврежденные дома города. Захватчики хотят это сделать до конца 2023 года.
Об этом в комментарии российскому пропагандистскому "РИА Новости" заявил самопровозглашенный мэр города Олег Моргун.
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Что известно
Так называемый "мэр" Мариуполя Олег Моргун рассказывает, что более 400 многоквартирных домов Мариуполя, которые и повредили обстрелами россии, будут снесены до конца 2023 года. Кроме того, 287 домов, принадлежащих украинцам, также уже снесены.
И конечно, как всегда, оккупанты рассказывают людям, что в городе обязательно все будет отстроено, мол, самопровозглашенная власть уже имеет проект новых микрорайонов в Мариуполе и строительства более 1700 домов. Однако реальность оккупированного города совсем другая.
Вот так выглядит Московская улица в Мариуполе. Когда-то цветущий город превратился в настоящую руину.
Ранее официальный мэр города Вадим Бойченко рассказывал, что во время блокады оккупанты уничтожили более 1300 гражданских объектов. Сейчас же захватчики вывозят из города следы собственных преступлений, в том числе тела погибших гражданских.
"В Мариуполе россияне совершили самое жестокое преступление. Если в начале оккупации города они редко, но доставали тела, то теперь и этого не делают - разбирают завалы, вывозят на мусор бетон вместе с телами", — рассказал Вадим Бойченко.
Напомним, недавно заместитель мэра Петр Андрющенко сообщал, что оккупанты продолжают обворовывать Мариуполь. Так, только из одной больницы оккупанты вывезли медоборудование на миллионы гривен.