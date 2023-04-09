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Росіяни знову атакували Херсонщину з авіації: що відомо

9 квітня 2023 22:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Російська авіація. Фото: ілюстративне/google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Увечері, 9 квітня, росіяни атакують Херсонську область з авіації. Зокрема, армія рф завдала ударів керованими авіабомбами по Новобериславу Бериславської громади.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Що відомо

"Щойно завдали удару керованими авіабомбами по Новобериславу Бериславської громади. Також ворожі винищувачі скинули три бомби на Кізомис Білозерської громади", — написав він у Telegram.

Попередньо, жертв серед мирних жителів області немає.

Інформація про обсяги руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, вночі 9 квітня російська армія обстріляла Запоріжжя ракетами С-300. Є загиблі та поранені. Усього зафіксовано 50 ушкоджених приватних будинків.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на жорстокий обстріл житлового кварталу у Запоріжжі. 

"Кожне світле християнське свято вчить нас, що ми можемо не знати — як, але маємо бути впевнені, що зло — програє. Маємо вірити. І ми — віримо. Маємо наближати програш зла. І ми — наближаємо. І світ — разом із нами. Щомісяця, щотижня додається підтримка, збільшується коло тих, хто нас підтримує, хто підтримує нашу сміливість і нашу віру в життя", — наголосив глава держава.

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