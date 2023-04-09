Росіяни знову атакували Херсонщину з авіації: що відомо
Увечері, 9 квітня, росіяни атакують Херсонську область з авіації. Зокрема, армія рф завдала ударів керованими авіабомбами по Новобериславу Бериславської громади.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Що відомо
"Щойно завдали удару керованими авіабомбами по Новобериславу Бериславської громади. Також ворожі винищувачі скинули три бомби на Кізомис Білозерської громади", — написав він у Telegram.
Попередньо, жертв серед мирних жителів області немає.
Інформація про обсяги руйнувань уточнюється.
Нагадаємо, вночі 9 квітня російська армія обстріляла Запоріжжя ракетами С-300. Є загиблі та поранені. Усього зафіксовано 50 ушкоджених приватних будинків.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на жорстокий обстріл житлового кварталу у Запоріжжі.
"Кожне світле християнське свято вчить нас, що ми можемо не знати — як, але маємо бути впевнені, що зло — програє. Маємо вірити. І ми — віримо. Маємо наближати програш зла. І ми — наближаємо. І світ — разом із нами. Щомісяця, щотижня додається підтримка, збільшується коло тих, хто нас підтримує, хто підтримує нашу сміливість і нашу віру в життя", — наголосив глава держава.