Оккупанты на Херсонщине атаковали с дрона лодку с гражданскими: что известно о пострадавших

Россияне используют дроны для атак против украинцев. Фото: ria.ru

В одном из населенных пунктов Бериславской общины в Херсонской области россияне сбросили с дрона гранатную лодку с мирными людьми. Серьезные ранения получили 20-летние мужчина и женщина.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

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Что случилось

"20-летний мужчина и 20-летняя женщина, пренебрегая ограничениями по выходу маломерных плавсредств, введенными в рамках военного положения, игнорируя угрозы обстрела оккупантами с левого берега, попытались выйти на лодке в залив", — рассказали в администрации.

Лодку атаковали оккупанты, сбросив с беспилотника разрывную гранату. Находившиеся в лодке люди получили тяжелые ранения.

Пострадавших в больницу доставили военные. В настоящее время медики оказывают им необходимую помощь.

В каком состоянии пострадали

Спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников рассказал в эфире "Мы-Украина", какие ранения получили парень и девушка, которые находились в лодке.

"Девушка, как была в лодке — в тяжелом состоянии, она получила осколочные ранения живота, 20-летний парень получил ранение ног. Они госпитализированы сначала в городскую больницу, а затем эвакуированы в областную", — рассказал он.

Напомним, ранее российские военные с дронов сбросили мины на автомобиль скорой помощи в Херсонской области. Ранения получили восемь человек, двое из которых — медицинские работники.

Также сообщалось, что 9 апреля россияне атаковали Херсонскую область из авиации. В частности, армия россии нанесла удары управляемыми авиабомбами по Новобериславу Бериславской общины.